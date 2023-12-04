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台東海岸線170公里卻無遊艇碼頭 初勘擇定兩漁港

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府會同專家學者會勘新港及金樽兩漁港，長期會以金樽為規畫重心。圖／縣府提供
台東縣府會同專家學者會勘新港及金樽兩漁港，長期會以金樽為規畫重心。圖／縣府提供

台灣遊艇觀光日漸興盛，全台東14處漁港全無遊艇專屬停泊處，遊艇愛好者盼在台東能有子港當中繼站，以利續航至綠島、蘭嶼。縣府交觀處指出，已會同專家學者會勘，新港及金樽兩處漁港列為首選，新港可設置臨時停泊區，長期以金樽漁港為規畫目標，但須先解決防波堤過短等問題。

台東海岸線近170公里，由北至南沒有遊艇港，不利遊艇觀光發展。議員簡維國曾赴高雄參觀遊艇碼頭，建議縣府重視遊艇產業需求。交觀處表示，航港局希望在14處漁港內挑選一處設置遊艇專區，初步盤點後擇定新港（成功）及金樽漁港最適合。

交觀處人員會同業者及學者日前實地會勘，發現不少問題。交觀處指出，新港漁船量不少，平日可充當臨時停靠碼頭，若遇颱風漁船入港避風就會飽和；金樽漁港則有聯外道路狹小、淤沙及延伸防波堤等問題，經費龐大，須思考是否符合經濟效益。

交觀處強調，遊艇碼頭目前仍是規畫案，無論是新港或金樽，會跟在地漁民及漁會加強溝通，取得地方共識才推動。

台灣遊艇公會理事長龔俊豪指出，高雄已設置多處母港，遊艇出海也需要子港可以停泊，遊艇才能開出去，目前南部遊艇多半去墾丁後壁湖停靠，台東若有子港可以補給加油，後續去綠島、蘭嶼都方便，只要能設遊艇碼頭都歡迎，不在乎設在哪一處漁港，若有特色料理餐廳會更吸引人。此外，綠島蘭嶼兩地港口也無遊艇專屬泊位，要避開漁船及客船，希望一併獲得重視。

台東成功鎮的新港漁港是東部海岸第一大港，捕撈漁貨以鬼頭刀、鮪魚及旗魚為主，目前泊位趨近飽和，不利設置遊艇碼頭。記者徐白櫻／攝影
台東成功鎮的新港漁港是東部海岸第一大港，捕撈漁貨以鬼頭刀、鮪魚及旗魚為主，目前泊位趨近飽和，不利設置遊艇碼頭。記者徐白櫻／攝影

遊艇 碼頭 台東

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