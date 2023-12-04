垂直觀光城市有譜 基隆塔、信二防空洞試營運免費暢遊

基隆市政府今天宣布，串連基隆山、海、城三者的「基隆塔」和「信二防空洞」，12月5日到10日試營運期間，免費開放民眾參觀，共同探索這座城市新地標之美，體驗全新遊憩動線。

基隆市文局說，基隆塔試營運期間開放時段為上午10點到晚上10點，開放區域為基隆塔1樓、頂樓（不含崆書屋）；信二防空洞、扇形廣場開放時段為上午10點到晚上6點。

想要參觀基隆塔的民眾，明天上午10點起可從義二路大門進入1樓廣場休憩，也可搭乘電梯到頂樓觀景平台，欣賞基隆美景。信二防空洞同步開放，民眾可搭乘電梯直達扇形廣場，再沿著步道前往抵達基隆塔。兩處景點經信二路、義二路串連，形成環狀旅遊路線。

文化局長江亭玫說，基隆塔除了是觀景平台，也是垂直公共交通系統，串連義二路商圈、雞籠中元文化館和中正公園，有助活絡當地觀光發展，讓更多民眾領略在地風貌。基隆塔開放後，可借鏡國外海港城市發展模式，建立潛力無窮的「垂直觀光城市」新地標，實現在基隆看見世界．讓世界看見基隆目標。

基隆塔是前市長林右昌任內規畫興建，由直立電梯和橫向過道組成，串連基隆港東岸旅客中心、哨船頭商圈和中正公園，打造立體旅遊動線。