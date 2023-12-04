2億改善道路款被刪 議員難交差不敢回部落 議會：勿相互攻擊

花蓮縣議會上周五開會表決，將縣府所提2億多元道路改善工程款刪除。今天南區縣議員林玉芬、金淑敏率逾20名部落族人到議會門口抗議，不滿南區鄉親權益被漠視。議會今召開未通過說明會，多位縣議員指僅是對預算有疑慮卻遭到抹黑，甚至有南區議員不敢回部落，希望不要互相攻擊。

縣府建設處於1日提出道路改善工程追加減預算案，全縣道路橋梁設施興建改善維護工程預算7300萬元，小組審查後刪除4300萬元；縣道193線養護及改善工程6100萬元遭刪除，還有中央路路面改善工程刪減1億3376萬元，合計刪除2億3776萬元。

其中花75線3000萬元提請大會討論，由於議會因意見分歧，表決在場32席有16人同意通過，沒有達過半數所需的17票，預算未通過，最後仍遭刪除。

南區20幾名部落族人手舉抗議標語到議會，用歌聲表達不滿，並提交陳抗書予議事組主任潭進成。南區議員林玉芬表示，0918南區遭重創，今年又經歷5個颱風，農路殘破不堪、橋梁路面破裂急需建設；尤其花75縣道、193縣道是鄉親必經道路，卻慘遭刪除預算，要表達沈重的抗議。最令人氣憤的是，有2位南區議員沒有舉手同意通過， 「舉手很難嗎」，差這麼1票就通過。

議會今天召開縣府建設處追加預算「道路改善及交通管理道路改善工程」案，未通過說明記者會。身為南區議員的黃鈴蘭說，任何職務上溝通很重要，預算提請大會逐條審查沒有做錯，但這兩天演變成「議員打議員」，感到很不解。

同樣是南區議員的哈尼‧噶照則說，這幾天被鄉親、族人做不實的指控，都不敢回部落，不知道這些聲音哪裡來的，自己支持南區的建設，不過好好審查才對鄉親有交代。