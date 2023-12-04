城際轉運站遲難啟用 基市府暫搭帳棚 讓通勤族減少淋雨

基隆城際轉運站尚未啟用，國道客運通勤族目前仍在港西街候車。因為入冬後天氣濕冷，常要在雨中等車，市府在排隊動線區域搭設頂帳棚，雨天不用撐傘，明天也可減少日曬，改善候車環境。未來還將規劃在候車區提供免費熱飲，讓民眾取用驅寒保暖。

國道客運1573（往內湖科技園區）、9006（往圓山、士林）及1070（往板橋）班車，基隆起點站 牌設在港西街，鄰近基隆火車站的旅遊服務中心外。因為搭乘通勤人數眾多，上班交通尖峰時刻，排隊等候搭車人龍常一路綿延到旅服中心旁，尚未啟用的基隆轉運站「山海鳴光」公共藝術廣場。

基隆市冬季吹東北季風常帶來風雨，民眾在寒風中撐傘等車頗為辛苦。市府交通處勘查民眾候車狀況後，引導民眾排隊動線從廣場移到旅服中心旁巷道，並在巷道搭設4頂帳棚，從港西街騎樓連接到原火車站雕花雨棚，減少淋雨之苦。

基隆市長謝國樑、交通處長王圳宏和市議員林沛祥今早到國道站牌，了解搭設帳棚後的民眾使用情形。謝說，城際轉運站先前設計有缺失，經過4次變更設計改善，至今仍難開放使用，民眾暫時仍得露天排隊候車，市府會努力改善候車環境。

交通處除了重新安排候車動線，並在旅服中心旁道設置帳篷，供候車民眾遮陽擋雨，未來天冷時，也會在「山海鳴光」廣場派員提供薑茶等熱飲，供讓通勤族飲用。

王圳宏說，1573等國道客運上班搭乘民眾雖然很多，但因為是發車起點，輸運速度相對快速。下班時段則因內湖等市區道路塞車，加上國道客運司機員調度問題，候車時間會拉長，建議通勤族也可考慮改搭發車時間相對準確的軌道運具。