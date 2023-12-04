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綠島柚子湖滿布油汙 追查汙染源

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東綠島柚子湖的翠湖至彎弓洞礁岩，近日出現大面積油汙，公所派清潔員徒手清理，約1周才能清理乾淨，鄉長謝賢裕指出，約7年前曾發生國際郵輪偷排事件，和此次汙染情況類似，已通報縣環保局啟動緊急處理程序，環保局尚不確定汙染源。

台東縣環保局表示，日前接獲通報，初步判定為重油汙染，尚無法確定汙染源，鄉公所清潔隊第一時間已到場清除油汙，因受潮汐影響，油汙染尚未完全清除，近日將增派支援人力、除油器材，盡速恢復柚子湖環境樣貌。

綠島居民前天在柚子湖周邊珊瑚礁，發現大面積黑色油汙，鄉公所接獲通報後，清潔隊昨會同海巡署及東管處啟動清油作業，因油汙沾黏在珊瑚礁上，只能用容器及吸油棉徒手清理。

謝賢裕指出，油汙面積很大，受限入冬後東北季風強勁，人力及汙染環境，預計1周才能完成清理。公所清潔隊有收取廢油汙服務，初判不太可能是居民偷倒。

謝賢裕說，懷疑汙染源是外國船隻海上偷排廢油，經東北季風吹拂漂流上岸，7年前也曾發生國際郵輪偷排案，最後透過國際法庭揪出凶手，這次情況很類似。

環保局表示，已會同相關單位蒐集證據，若查獲汙染源事實，將依海汙法處置，為避免人為因素二次汙染，呼籲遊客暫勿前往柚子湖。

柚子 東北季風 台東

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