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花蓮友善耕種 烏頭翁回來了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署在豐濱鄉靜浦村推動「生態友善田區計畫」，利用友善的種植方式，讓食龜、大冠鷲等，許多在地已很久不見的瀕危保育類動物，重回田區生活。花蓮分署表示，務農也能做好保育，還可領生態薪水，最多每公頃3萬元，歡迎農友申請加入。

花蓮分署自然保育科指出，豐濱鄉靜浦村推動生態友善田區計畫至今2年，從最早只有5名農友參與，至今已14名，4公頃耕地得以友善耕種。農友不使用農藥，不僅人工除草，還要捲起褲管將福壽螺撿起來，但能在田區看到食蛇龜、食蟹獴、中華鱉等，還有烏頭翁、紅尾伯勞跟大冠鷲等保育類鳥類造訪，讓大家都很感動。

農友Udin分享，過去十幾年希望田地用無毒方式耕種，當時沒有很多人實行，近年得知花蓮分署的計畫，提倡友善耕作，很高興自己的想法得以實現與重視。公務員退休的徐仲雄認為，返鄉農耕就是希望土地不要被荒廢，有作物農田才會活起來，也與生物共存。

花蓮分署指出，生態薪水鼓勵農民友善耕種，可申請生態給付的鄉鎮包括卓溪、豐濱、吉安、富里及壽豐鄉，水梯田的棲地維護每公頃3萬元，水田2萬元，棲地營造給付每案最高2萬元，棲地動植物保育有成每案最高2萬元。

花蓮 大冠鷲

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