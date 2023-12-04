冬戀蘭陽溫泉季 昨千人踩街

2023冬戀蘭陽溫泉季重頭戲昨天下午在礁溪鄉溫泉路、健康路口揭開序幕，千人齊聚開幕踩街嘉年華，近50團參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體創意裝扮，路線從礁溪溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路等路段，炒熱溫泉季氣氛。

開幕暨踩街嘉年華是由主題花車、弗莎巴西打擊樂團及蘭陽森巴舞團擔任前導，大機器人走在路上相當醒目；國華國中原民舞社則是一群活潑熱情的原住民學生所組成，孩子們從山地鄉部落到市區就學，原民舞社去年榮獲宜蘭縣學生舞蹈比賽雙特優第一及全國賽特優等佳績。

宜蘭縣溫泉產業發展協會的溫泉水美人迎賓舞團是一支具在地文化特色的舞團，每年為冬戀蘭陽溫泉季量身訂做舞序，更在踩街嘉年華與民眾同歡互動；羅東鎮「里長森巴鼓隊」則由羅東各里長組隊、公所同仁帶隊練習的特色鼓隊，里長們拿起鼓棒、敲打森巴鼓，所到之處獲得熱烈掌聲。

縣府工旅處表示，即日起至12月10日還有溫泉美食旅展、小踩街、美食旅展，凡在美食旅展專區消費滿500元，憑發票收據至服務台可兌換紀念品；消費1000元抽獎，獎品有五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等。

配合冬戀蘭陽溫泉季，礁溪鄉湯圍溝溫泉公園豎立高6.5公尺「泡湯大巨人」裝置燈飾，同時還有寬12米花卉隧道，奇幻世界氛圍適合拍照打卡，每晚5點半至晚上11點亮燈，持續到明年2月25日。