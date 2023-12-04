基隆信一路、義二路口 設行人停等區

基隆市信一路、義二路口往來行人多，常見車輛在信一路右轉義二路、義二路2巷違規直行信一路，車流威脅行人安全。市府交通處在巷口增設綠色斑馬線，在路口畫設一大片「人行道」，成為全市路口首創行人停等區，等待及步行過馬路時更安全。

基隆市長謝國樑上任後大力推行友善行人交通政策，強力取締車輛不禮讓行人，重塑行車文化，接著取締行人違規過馬路，盼改善人車爭道亂象。

田寮河金雞橋畔的信一路、義二路口，連接愛四路夜市和義二路商圈，往來人潮車潮多。經常有信一路車輛右轉義二路，及義二路2巷車輛違規直行信一路，行人宛如被車流左右夾擊。

該路口原畫設白色斑馬線，交通處後來改畫「綠斑馬」，提升人車辨識度，提醒駕駛人禮讓行人。

白斑馬變成綠斑馬，辨識度增加，但對人車交織亂象改善效果有限，交通處決定再次重畫斑馬線，加強引導行車動線。

交通處長王圳宏表示，觀察該路口人車通行狀況，發現義二路的斑馬線貫穿車道，直達兩端騎樓、人行道，行人等待通過馬路空間不足。信一路右轉車輛，一到路口就往右切，可能撞上被迫在斑馬線等待過馬路的行人。經研議後，在義二路2巷口畫設綠斑馬，把巷口和信一路間的部分綠斑馬區域，塗成整片綠底的人行道，供行人等待過馬路。