聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆信一路、義二路口 設行人停等區

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市信一路、義二路口往來行人多，常見車輛在信一路右轉義二路、義二路2巷違規直行信一路，車流威脅行人安全。市府交通處在巷口增設綠色斑馬線，在路口畫設一大片「人行道」，成為全市路口首創行人停等區，等待及步行過馬路時更安全。

基隆市長謝國樑上任後大力推行友善行人交通政策，強力取締車輛不禮讓行人，重塑行車文化，接著取締行人違規過馬路，盼改善人車爭道亂象。

田寮河金雞橋畔的信一路、義二路口，連接愛四路夜市和義二路商圈，往來人潮車潮多。經常有信一路車輛右轉義二路，及義二路2巷車輛違規直行信一路，行人宛如被車流左右夾擊。

該路口原畫設白色斑馬線，交通處後來改畫「綠斑馬」，提升人車辨識度，提醒駕駛人禮讓行人。

白斑馬變成綠斑馬，辨識度增加，但對人車交織亂象改善效果有限，交通處決定再次重畫斑馬線，加強引導行車動線。

交通處長王圳宏表示，觀察該路口人車通行狀況，發現義二路的斑馬線貫穿車道，直達兩端騎樓、人行道，行人等待通過馬路空間不足。信一路右轉車輛，一到路口就往右切，可能撞上被迫在斑馬線等待過馬路的行人。經研議後，在義二路2巷口畫設綠斑馬，把巷口和信一路間的部分綠斑馬區域，塗成整片綠底的人行道，供行人等待過馬路。

人行道

延伸閱讀

基隆婦人3樓陽台收衣墜落受困「快沒力氣了」 消防垂降救援

基隆斑馬線首創「行人停等區」 避免行人被車流左右夾擊

基隆民宅1樓竄火舌 2、3、5樓住戶下樓避難 3人送醫

基隆快捷公車2088增B線！通勤、通學民眾及學生稱很方便

相關新聞

基隆信一路、義二路口 設行人停等區

基隆市信一路、義二路口往來行人多，常見車輛在信一路右轉義二路、義二路2巷違規直行信一路，車流威脅行人安全。市府交通處在巷...

冬戀蘭陽溫泉季 昨千人踩街

2023冬戀蘭陽溫泉季重頭戲昨天下午在礁溪鄉溫泉路、健康路口揭開序幕，千人齊聚開幕踩街嘉年華，近50團參與踩街的宜蘭在地...

花蓮友善耕種 烏頭翁回來了

林業及自然保育署花蓮分署在豐濱鄉靜浦村推動「生態友善田區計畫」，利用友善的種植方式，讓食蛇龜、大冠鷲等，許多在地已很久不...

93歲草編國寶 黃嬌明年開班授藝

台東阿嬤黃嬌擁有一身藺草編織好技藝，獲「台灣工藝之家」認證，高齡93歲的她至今手藝精湛、創作不懈，昨辦社區見面會，預告明...

綠島柚子湖滿布油汙 追查汙染源

台東綠島柚子湖的翠湖至彎弓洞礁岩，近日出現大面積油汙，公所派清潔員徒手清理，約1周才能清理乾淨，鄉長謝賢裕指出，約7年前...

冬戀蘭陽溫泉季近50支隊伍、千人大踩街 炒熱礁溪氣氛

宜蘭2023冬戀蘭陽溫泉季今天下午在千人踩街下揭開序幕，共將近50支團隊參與踩街，為了宣傳縣府爭取2億餘元推動「蘭海鐵道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。