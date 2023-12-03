烏頭翁、白鼻心回來了 花蓮生態友善田區務農兼保育

林業及自然保育署花蓮分署在豐濱鄉靜浦村推動生態友善田區計畫，利用友善的種植方式，讓食蛇龜、大冠鷲等瀕危保育類動物重回田區生活。花蓮分署表示，務農也能做好保育，還可以領「生態薪水」，最多每公頃3萬元，歡迎農友申請加入。

花蓮分署自然保育科指出，在豐濱鄉靜浦村推動生態友善田區計畫至今2年，從最早只有5名農友參與，至今已有14名，有4公頃耕地得以友善耕種。農友不使用農藥，不僅人工除草，還要捲起褲管將福壽螺撿起來，但能在田區看到食蛇龜、食蟹獴、中華鱉等，還有烏頭翁、紅尾伯勞跟大冠鷲等保育類鳥類造訪，讓大家都很感動。

農友Udin分享，過去十幾年希望田地用無毒方式耕種，當時沒有很多人實行，近年得知花蓮分署的計畫，提倡友善耕作，很高興自己的想法得以實現與重視。公務員退休的徐仲雄認為，返鄉農耕就是希望土地不要被荒廢，有作物農田才會活起來，也與生物共存。

花蓮分署培訓農友認識動物，委託長時間拍照紀錄，一開始大家都用手機拍照，發現真的有動物回來，有些農友拍出興趣，願意買好一點的相機拍攝紀錄。靜浦村長黃建治也認同該計畫，「對於田裡有保育類的動物出現，大家都很有成就感」，願意找其他農友一起參與。