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宜蘭國際綠色影展接連2周假日在宜市播15部片 加碼好康
宜蘭國際綠色影展11月分別在羅東鎮完成17場次播映，同時也有移動電影院前往三星鄉、員山鄉、礁溪鄉和大同鄉等社區或校園放映，有些民眾一看成影迷，一天連續看了3場、而且連看兩天。12月上旬的假日，影展列車開到宜蘭市，還沒欣賞的民眾可以在這幾天一次補足。
2023宜蘭國際綠色影展於11月4日展開至12月16日，共包含46部本土及國際生態環境紀錄片，超過60場次放映，兼顧市區、偏鄉及社區學校。
縣環保局表示，12月10日以前，綠色影展在宜蘭市圖書館舉行接連兩周末定點放映，總共15部影片，包括可愛溫暖好片《熊出沒我家》，《親親抱抱》，《搶救長頸鹿》，與生態有關的《鯨在變動之洋》，《大海吟唱中的夏曼藍波安》，《遊隼的故事》等，充滿寓教於樂，適合大人小孩觀賞。
另外由在地藝術家何華仁創作的「彩鷸與美人蕉」卡套及網袋深受民眾喜愛，每集滿3場戳記即可兌換卡套，6場則能兌換網袋。紀念卡套跟收納網袋只能擇一兌換，數量有限，送完為止。
主辦單位即日起推出兩好康，第一放映後填答觀影問卷者，抽出10位觀眾致贈影展紀念T恤；第二12月16日星期六辦理3場次繪本導讀，以親子共讀方式導讀影展主視覺藝術家何華仁先生的繪本創作《彩鷸奶爸》及《風中有鷹》，3場次約有70位名額，須線上報名https://reurl.cc/kaKQlb，相關放映時間、地點請至宜蘭國際綠色影展粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/yilan.giff。
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