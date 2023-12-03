驚！綠島礁岩滿布黑色油汙 地方疑國際郵輪偷排

台東綠島傳出廢油汙汙染事件，近日柚子湖的翠湖至彎弓洞一帶礁岩出現大面積油汙，公所獲報後已派清潔隊員徒手清理，短時間內還無法清理乾淨。鄉長謝賢裕指出，已通報縣府環保局並啟動緊急處理程序，希望早日揪出元凶。

入冬後東北季風強勁，綠島居民在柚子湖一帶的珊瑚礁上發現大面積黑色油汙，通報鄉公所處理。清潔隊昨日接獲通報，今天一早會同海巡署及東管處啟動清油作業，因油汙卡在珊瑚礁上，清潔人員用容器及吸油棉清理油汙，受限人力不足，預計一周內清理乾淨。

鄉長謝賢裕表示，油汙面積很大，公所清潔隊有收取廢油汙服務，初判不太可能是島上居民偷倒，懷疑是外國船隻在海上偷排廢油，經由東北季風吹拂漂流上岸。

謝賢裕說，6、7年前綠島曾發生過國際郵輪偷排事件，最後透過國際法庭揪出來凶手，此次廢油汙染發生在冬天，情況很類似。