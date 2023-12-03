台東回收場大火 見戰機殘骸

台東市區一間資源回收場起火，濃煙直竄天際，10公里外的知本溫泉區也能看見，大火悶燒3小時後獲控制，不過燃燒廢棄物內出現空軍F-5E戰機殘骸引起關注。軍方證實，回收場軍機確為空軍汰除的戰機，志航基地依規定辦理報廢。

昨天上午近11點，台東市中興路4段133巷內一間資源回場傳出火警，在風勢助長下，火勢迅速燃燒，遠在數公里外都能看到濃濃黑煙。

消防局台東大隊副大隊長吳寶龍指出，廢棄場內容物龐雜，共派遣60名警義消投入救火，燃燒面積約400坪，未造成人員傷亡，起火原因須進一步調查釐清。

回收場內堆滿空瓶及各式廢棄車輛，甚至有一架F-5E戰機機體。業者解釋，10月參與志航基地汰換機體標售購回處理，內部零件已經全部拆光光，只帶回外殼以廢棄物程序處理，不清楚起火原因。

空軍司令部表示，空軍歷年均有辦理老舊戰機報廢五金回收作業，經查台東火警現場機體，確為今年志航基地12架汰除機標售作業的報廢戰機；報廢機經評估已無使用價值，相關重要設備均已拆除轉用，並於基地實施機體擊毀作業。

環保局表示，資源回收業者日前被稽查發現未依規定堆置廢棄物，已移送法辦，待消防局火場調查鑑定報告出爐，後續再依空汙法規定辦理。