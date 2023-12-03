白沙屯媽到花蓮 9日「雙媽」遶境

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8日將再次來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」合體遶境2天1夜，港天宮公布最新遶境路線，還設有點心站；此外，港天宮今年逢40周年廟慶，12日起有一連三天的拜斗祈福消災科儀，都歡迎信眾共襄盛舉。

港天宮曾於2019年邀請白沙屯媽祖來到花蓮，引起一陣旋風，雙媽再度合體，讓信眾十分期待，昨公布遶境路線。

9日上午7時出發，途經中山路、濟慈路、介仁街等路段，在吉安慶天宮停駕，接續行經中山路三段、中華路二段、宜昌一街，在宜昌國中稍事休息之後，再行經中山路二段、宜昌七街等路段，於上午11時抵達花蓮勝安宮，沿途在吉安路與太昌路口、慶天宮、中華路二段193號及宜昌國中設有點心站。

9日中午12時30分從花蓮聖地慈惠堂總堂出發，行經自強路、慈惠二街、勝安二街、慈惠一街等，下午4時抵達東源花蓮慈聖宮（地母廟）停駕，再沿德安五街、中順街等路段遶境，停駕於中原路，中華路552號（重慶媽祖）、紐約客牛排館、承天佛具、秘醬滷味、東源花蓮慈聖宮設點心站，承天佛具備有結緣品發放。

9日晚間6時從中原路出發，行經重慶路、中福路、中正路等處，晚間7時30分抵達花蓮聖天宮（帝君廟）停駕，再沿國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路，約於晚間9時回到港天宮駐駕。

10日一早從港天宮出發，行經中山路、富國路、國富十街、自立路、建國路一段、自強路等路段，抵達花蓮福境宮後，再從建昌路出發，行經自強路、莊敬路、國富二街、國富十街等路段，最後回到花蓮市延平王廟駐駕。