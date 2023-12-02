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白冷教會奉獻台東70年 藝術創作展傳達精神

中央社／ 台東縣2日電

天主教瑞士白冷教會在台東宣教70週年，白冷之友會今天邀請修士歐思定、神父吳若石切蛋糕，並舉辦「彩繪白冷」藝術創作展，透過藝術傳達白冷會的奉獻精神。

白冷會的修道人，從1953年開始陸續從瑞士搭船到台灣東部傳愛，漫長的70年深入偏鄉、原住民部落、離島，以「愛」為腳印奉獻台東，他們的故事是台東最動人的樂章，也是最美的風景，白冷之友會今天舉辦70週年慶。

彩繪白冷創作展下午開幕，參展藝術家及白冷之友們百餘人齊聚，大家切蛋糕慶祝白冷來台70週年，並邀日本大提琴家KAREN HARA演奏多曲，隨後為展覽揭幕。

展品包括水彩、油畫、粉彩、書法，還有立體的雕塑、裝置藝術等等。院所的白色長廊成了藝廊，一幅幅排列掛在白牆上，引人入勝，透過藝術訴說白冷在台東原鄉的奉獻，包括神父、修士修女的畫像，也有藝術家走訪台東逾80所白冷教會建築，拍照集結成一幅作品。

白冷之友會表示，為慶祝瑞士天主教白冷外方傳教會來台灣70週年，一群來自全台各地的藝術家，在過去一年陸續到台東駐村，參與彩繪白冷活動，他們實地參訪教堂，或拜訪相關人物，藉此發揮靈感及創意，透過藝術傳達白冷會的奉獻精神。

台東 藝術家 瑞士

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