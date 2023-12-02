花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8日將再次來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」一同合體遶境2天1夜，港天宮公布最新遶境路線，還設有點心站，邀請民眾屆時一同來遶境，與參與港天宮拜斗祈福消災科儀。

港天宮曾於2019年邀請白沙屯媽祖來到花蓮，引起一陣旋風，這次雙媽再度合體，讓信眾十分期待。白沙屯媽8日在港天宮駐駕，當晚7時後可前往祭拜祈福。9日上午7時出發，途經中山路、濟慈路、介仁街、建國路二段，吉安路一段、中山路3段，在吉安慶天宮停駕後，接續行經中山路3段、中華路二段、宜昌一街，在宜昌國中稍事休息後，再行經中山路2段、宜昌七街、吉祥四街、自強路、慈惠二街、慈惠二街72巷，上午11時抵達花蓮勝安宮，沿途在吉安路與太昌路口、慶天宮、中華路2段193號及宜昌國中設有4處點心站。

9日中午12時30分從花蓮聖地慈惠堂總堂出發，行經自強路、慈惠二街、勝安二街、慈惠一街、中華路、林森路、三民街、民國路、和平路、中華路、德安一街，約下午4點抵達東源花蓮慈聖宮(地母廟)停駕，再經由德安五街、中順街、福建街、長安街，最後停駕於中原路，沿路在中華路552號（重慶媽祖）、紐約客牛排館、承天佛具、秘醬滷味、東源花蓮慈聖宮設有4處點心站，而承天佛具還備有結緣品發放給信眾。

9日晚間6時再從中原路出發，行經重慶路、中福路、中正路、中山路、明智街、進豐街，約在晚間7點30分到達花蓮聖天宮(帝君廟)停駕，最後行經國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路，約莫晚間9點回到花蓮港天宮駐駕。

12月10日一早仍從港天宮出發，行經中山路、富國路、國富十街、自立路、建國路一段、自強路、壽昌街、北昌五街，抵達花蓮福境宮後再從建昌路出發，行經自強路、莊敬路、國富二街、國富十街等路段，最後回到花蓮市延平王廟駐駕。

港天宮今年適逢40周年宮慶，12日至14日舉辦拜斗祈福消災的科儀，歡迎信眾共襄盛舉，可到宮裡辦公室洽詢。