快訊

初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港天宮再度邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，讓信眾十分期待。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮再度邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，讓信眾十分期待。圖／花蓮港天宮提供

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8日將再次來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」一同合體遶境2天1夜，港天宮公布最新遶境路線，還設有點心站，邀請民眾屆時一同來遶境，與參與港天宮拜斗祈福消災科儀。

港天宮曾於2019年邀請白沙屯媽祖來到花蓮，引起一陣旋風，這次雙媽再度合體，讓信眾十分期待。白沙屯媽8日在港天宮駐駕，當晚7時後可前往祭拜祈福。9日上午7時出發，途經中山路、濟慈路、介仁街、建國路二段，吉安路一段、中山路3段，在吉安慶天宮停駕後，接續行經中山路3段、中華路二段、宜昌一街，在宜昌國中稍事休息後，再行經中山路2段、宜昌七街、吉祥四街、自強路、慈惠二街、慈惠二街72巷，上午11時抵達花蓮勝安宮，沿途在吉安路與太昌路口、慶天宮、中華路2段193號及宜昌國中設有4處點心站。

9日中午12時30分從花蓮聖地慈惠堂總堂出發，行經自強路、慈惠二街、勝安二街、慈惠一街、中華路、林森路、三民街、民國路、和平路、中華路、德安一街，約下午4點抵達東源花蓮慈聖宮(地母廟)停駕，再經由德安五街、中順街、福建街、長安街，最後停駕於中原路，沿路在中華路552號（重慶媽祖）、紐約客牛排館、承天佛具、秘醬滷味、東源花蓮慈聖宮設有4處點心站，而承天佛具還備有結緣品發放給信眾。

9日晚間6時再從中原路出發，行經重慶路、中福路、中正路、中山路、明智街、進豐街，約在晚間7點30分到達花蓮聖天宮(帝君廟)停駕，最後行經國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路，約莫晚間9點回到花蓮港天宮駐駕。

12月10日一早仍從港天宮出發，行經中山路、富國路、國富十街、自立路、建國路一段、自強路、壽昌街、北昌五街，抵達花蓮福境宮後再從建昌路出發，行經自強路、莊敬路、國富二街、國富十街等路段，最後回到花蓮市延平王廟駐駕。

港天宮今年適逢40周年宮慶，12日至14日舉辦拜斗祈福消災的科儀，歡迎信眾共襄盛舉，可到宮裡辦公室洽詢。

花蓮港天宮與苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，廟方公布9日遶境路線。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮與苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，廟方公布9日遶境路線。圖／花蓮港天宮提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖受港天宮邀請，8日來到花蓮駐駕，9日起合體遶境。圖／花蓮港天宮提供
苗栗拱天宮白沙屯媽祖受港天宮邀請，8日來到花蓮駐駕，9日起合體遶境。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮與苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，廟方公布10日遶境路線。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮與苗栗拱天宮白沙屯媽祖合體遶境，廟方公布10日遶境路線。圖／花蓮港天宮提供

花蓮 白沙屯媽祖

延伸閱讀

大甲媽心疼打火弟兄 首次屏東遶境鑾轎特為消防員賜福

蕭美琴首度合體苗博雅 邀紙風車演出搶攻親子票

台中大甲媽首度南巡屏東 連3天平安遶境賜福聚千人

歷史創舉！朴子配天宮海表聖會遶境故宮南院搭五分車

相關新聞

花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8日將再次來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」一同合體遶境2天1夜，港天宮公布最新遶境路線，還設有點心站...

基隆屋頂防漏設施放寬最高2.1米 5樓以下以上都可申請

基隆潮濕多雨，屋齡超過30年房屋占6成，市政府訂有搭建防水屋頂設置規則，但為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，議...

東縣府加碼 泳池冬天照開

台東縣府與台東大學合作活化打造「運動園區游泳池」今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費整修，打...

基隆光影節 17天夢幻之旅

基隆光影節昨晚登場，為期17天的夢幻光影之旅，市長謝國樑在正濱漁港色彩屋點燈，180秒的「愛戀基隆-夢幻漫旅」光雕秀民眾...

提升道路品質計畫2.0 宜蘭15案全過 獲補助1.87億

內政部國土管理署今年9月、10月審查提升道路品質計畫2.0，宜蘭提報的15個案子全數通過，預計將核定1.87億元補助款，...

改善道路預算沒過 花蓮縣議員氣急攻心送醫

花蓮縣府編列預算改善花蓮市中央路、南區縣道193線、花75線道路品質，議會昨審議時舉手表決，未通過，2億多元預算遭刪除，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。