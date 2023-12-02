東縣府加碼 泳池冬天照開

台東縣府與台東大學合作活化打造「運動園區游泳池」今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費整修，打造宜花東唯一冬季仍營運縣立戶外泳池昨天啟用，縣長饒慶鈴說，即使冬季營運虧損，泳池收費價格維持不變。

饒慶鈴說，此次整修工程透過新增多處排水孔及增設止滑墊，改善後可降低民眾滑倒受傷及減少病媒傳染機率，搭配SPA池啟用溫水功能，讓民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗，價格不變不漲價，並增加3至12歲孩童家長的半價不下水陪同票減輕負擔。

打造台東親水環境，提供優質戲水空間，縣府攜手東大爭取5千萬元經費，改善東大台東校區內游泳池為「運動園區游泳池」去年6月動工，今年6月30日試營運，設施有兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米正方的主池及3個小池；另設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等友善設施。

試營運期間破萬人次入園，大受好評，縣府加碼打造冬季泳池，教育處表示，委外廠商投資採購防寒衣可提供民眾租借，也免費提供薑茶熱飲，搭配SPA池啟用溫水功能，同時裝設防噴濺檔板，穩定池內水量並維持溫度，也避免走道積水造成民眾濕滑跌倒，增設樓梯、廁所的扶手等設施。