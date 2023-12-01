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冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

影／基隆光影節炫麗登場串連7區景點 180秒光雕秀奪目

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供

基隆光影節今晚登場，展開為期17天的夢幻光影之旅，市長謝國樑主持正濱漁港色彩屋點燈儀式，180秒的「愛戀基隆-夢幻漫旅」光雕秀民眾驚呼連連，結合親子、童趣、基隆風情為主題，明後2天還有光雕秀，7區景點則有IP光影裝置及AR城市尋寶遊戲。

今晚雖然下雨，民眾熱情不減，民眾搶看光雕秀，融入基隆嶼、和平島、七堵舊車站、正濱漁會大樓、海門天險、色彩屋與海洋廣場等風情。光雕秀每晚6至9點，每30分鐘播放180秒。

謝國樑與公視徐總經理、議長童子瑋及民眾一同觀看光雕秀，謝國樑說，市府與台灣原創動畫IP《妖果小學》合作，明年會有更大規模的AR城市娛樂，呈現更震撼的視覺享受，市府並已研議擴大色彩屋周邊區域發展。

公視總經理徐秋華表示，把經典的水果奶奶變成動畫角色，搭配嘎嘎、庫倫以及台灣民間傳說中的小妖怪，加上台灣的特產的水果組合變成動畫IP，利用這些角色，讓大家學習地方特色跟文化。

觀銷處代理處長郭憲平指出，各具特色及個性的妖怪角色帶領民眾暢遊基隆，七個行政區設置可愛發光氣球裝置及「AR城市尋寶遊戲」。

在七大展區設置的QRcode進入遊戲尋寶介面，只要開啟AR遊戲拍照上傳，有機會獲得活動限定聯名小物。開幕前3天於色彩屋展區，創建AR遊戲尋寶帳號，即可至服務台換取妖果小學聯名乖乖共200份。

IP光影裝置與AR城市尋寶遊戲地點：中山區Keelung地標、仁愛區海洋廣場、信義區中正公園牌樓階梯與扇形廣場、安樂區安樂親子館廣場、中正區正濱漁港彩虹屋觀景台、七堵區七堵鐵道公園廣場以、暖暖區暖心公園與暖暖吊橋。

基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供
基隆光影節炫麗登場串連7區景點，180秒光雕秀奪目。圖／基隆市政府提供

光影 謝國樑 基隆 親子 動畫 正濱漁港

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