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宜蘭提升道路品質計畫2.0通過15案 獲補助1.87億元

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
內政部長林右昌（左）透露，國土管理署審查提升道路品質計畫2.0，宜蘭本次提的15案全數通過，將獲1.87億元補助。記者陳敬丰／攝影
內政部長林右昌（左）透露，國土管理署審查提升道路品質計畫2.0，宜蘭本次提的15案全數通過，將獲1.87億元補助。記者陳敬丰／攝影

內政部長林右昌今天赴宜蘭視察、參拜，透露內政部國土管理署今年9月、10月審查提升道路品質計畫2.0第三次會議，宜蘭提報的15個案子全數通過，預計將核定1.87億元補助款，用於羅東城鎮之心周邊行人環境改善等計畫，明年或推出4年400億元計畫，歡迎地方政府積極提案。

林右昌今天到宜蘭視察縣政府警察局，肯定縣警局今年打詐成果，攔阻242件、1億2036餘萬元，此外為了因應明年大選，要求警方全力投入治安工作、嚴查境外勢力介入選舉。林隨後與民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇到四結福德廟、羅東奠安宮參拜。

國土管理署今年9月4日公布提升道路品質計畫2.0第三次第一批次審議結果，宜蘭共提15案，獲核定9件、補助1億3757萬元。林右昌透露，今年10月第二批次審議會議結束後，預計近期公布審議結果，但他想先報告好消息，宜蘭所提其他6案已通過審議，獲得4992萬餘元補助，總計1億8749萬元，。

林右昌表示，第二批次審議會通過的6個案子包含羅東城鎮之心周邊行人環境改善計畫，總經費1500萬餘元，中央補助1300萬餘元，此外還有冬山鄉大安路周邊等案。明年之後，可能將推動4年400億元道路與交通環境改善計畫，盼地方政府做好準備，積極提案。

陳俊宇說，未來是宜蘭的黃金十年，中央預計在宜蘭投注超過6000億元建設經費，包含高鐵延伸宜蘭、台62線延伸、蘇花安、鐵路高架化與陽明交大附醫升級等等，東部的交通網絡打通，對宜蘭如同打通任督二脈，他若有機會進入國會，定會替鄉親把關。

內政部長林右昌（前排左四）偕民進黨宜藍立委候選人陳俊宇（前排左三）到羅東奠安宮參拜、贈匾。記者陳敬丰／攝影
內政部長林右昌（前排左四）偕民進黨宜藍立委候選人陳俊宇（前排左三）到羅東奠安宮參拜、贈匾。記者陳敬丰／攝影
民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇（左）表示，未來是宜蘭黃金十年，中央將挹注超過6000億元建設經費，打通宜蘭任督二脈。記者陳敬丰／攝影
民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇（左）表示，未來是宜蘭黃金十年，中央將挹注超過6000億元建設經費，打通宜蘭任督二脈。記者陳敬丰／攝影

高鐵延伸宜蘭 林右昌 羅東 陳俊宇

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