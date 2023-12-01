台東「運動園區游泳池」縣府加碼設施冬天也可玩水
台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，於今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費進行整修，打造宜花東唯一冬季仍營運的縣立戶外泳池，並於今天啟用。縣長饒慶鈴說，即使冬季營運虧損，泳池收費價格維持不變。
饒慶鈴說，此次整修工程透過新增多處排水孔及增設止滑墊，改善後可降低民眾滑跌受傷及減少病媒傳染機率，搭配SPA池啟用溫水功能，使民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗，重點價格還維持不變不漲價，並增加3至12歲孩童家長的半價不下水陪同票減輕負擔。
為打造台東親水環境，提供縣民優質戲水空間，縣府攜手東大爭取5千萬元經費，改善東大台東校區內游泳池為「運動園區游泳池」，去年6月動工，目今年6月30日啟用試營運。設施有兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米正方的主池及3個小池；另設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施。
試營運期間吸引破萬人次入園玩水，大受好評，縣府因此加碼打造冬季泳池，讓民眾冬天也可以戲水。教育處表示，委外廠商投資採購防寒衣可提供民眾租借，也免費提供薑茶熱飲，再搭配SPA池啟用溫水功能，同時裝設了防噴濺檔板，穩定池內水量並維持溫度，也避免走道積水造成民眾濕滑跌倒。另也增設樓梯扶手及廁所內扶手等設施。
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