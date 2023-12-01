快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

台東「運動園區游泳池」縣府加碼設施冬天也可玩水

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣「運動園區游泳池」SPA池啟用溫水功能，使民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗。圖／台東縣政府提供
台東縣「運動園區游泳池」SPA池啟用溫水功能，使民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗。圖／台東縣政府提供

台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，於今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費進行整修，打造宜花東唯一冬季仍營運的縣立戶外泳池，並於今天啟用。縣長饒慶鈴說，即使冬季營運虧損，泳池收費價格維持不變。

饒慶鈴說，此次整修工程透過新增多處排水孔及增設止滑墊，改善後可降低民眾滑跌受傷及減少病媒傳染機率，搭配SPA池啟用溫水功能，使民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗，重點價格還維持不變不漲價，並增加3至12歲孩童家長的半價不下水陪同票減輕負擔。

為打造台東親水環境，提供縣民優質戲水空間，縣府攜手東大爭取5千萬元經費，改善東大台東校區內游泳池為「運動園區游泳池」，去年6月動工，目今年6月30日啟用試營運。設施有兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米正方的主池及3個小池；另設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施。

試營運期間吸引破萬人次入園玩水，大受好評，縣府因此加碼打造冬季泳池，讓民眾冬天也可以戲水。教育處表示，委外廠商投資採購防寒衣可提供民眾租借，也免費提供薑茶熱飲，再搭配SPA池啟用溫水功能，同時裝設了防噴濺檔板，穩定池內水量並維持溫度，也避免走道積水造成民眾濕滑跌倒。另也增設樓梯扶手及廁所內扶手等設施。

台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，於今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費進行整修，打造宜花東唯一冬季仍營運的縣立戶外泳池，並於今天啟用。圖／台東縣政府提供
台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，於今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費進行整修，打造宜花東唯一冬季仍營運的縣立戶外泳池，並於今天啟用。圖／台東縣政府提供

台東 運動 SPA

延伸閱讀

廢棄物、樹皮打造台東「金牌農村」 饒慶鈴：165社區 165種轉角特色

挺過海葵、小犬颱風 台東臍橙每台斤價格飆漲至百元

影／藍白合膠著 饒慶鈴喊話票投侯友宜 暗批柯把自己無限放大

綠白要求建花東快 饒慶鈴：我心中鐵路雙軌電氣更重要

相關新聞

台東「運動園區游泳池」縣府加碼設施冬天也可玩水

台東縣府與台東大學合作活化打造的「運動園區游泳池」，於今年6月30日啟用試營運後，廣受好評。縣府再加碼投入40萬元經費進...

不滿道路改善工程預算被刪 花蓮議員激動心臟不適送醫

花蓮縣議會今定期大會延長會今天審議縣府追加減預算，其中包括南區重要道路193線道6100萬元的改善預算在內，共有2億多元...

8年他號召上萬人次清120噸海廢 心疼垃圾堆22隻死海龜

本報今天專題報導行政院2020年編列65億餘元推動「向海致敬」計畫，清理沿岸海漂垃圾，4年過去，海岸髒亂依舊。民間卻有很...

台東市長官舍建築群 全面禁菸

台東市歷史建築市長公館及市長官舍建築群是近年觀光熱點，為避免火災同時推廣無菸環境，衛生局今天起將公告兩處日式風格的觀光木...

花市、吉安率團赴日 拚城市外交

花蓮縣花蓮市、吉安鄉公所在外交部的協助下，近日不約而同前往日本參訪，花蓮市公所前往伊佐市友好交流，拜會當地市長。吉安鄉公...

車不讓行人 基隆明年10路口科技執法

基隆市已在9處地點設交通違規科技執法，市警局獲內政部補助近3千萬元，將在十大路口再建置「車不停讓行人」的科技執法設施，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。