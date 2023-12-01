不滿道路改善工程預算被刪 花蓮議員激動心臟不適送醫

花蓮縣議會今定期大會延長會今天審議縣府追加減預算，其中包括南區重要道路193線道6100萬元的改善預算在內，共有2億多元，在小組審查時刪除，今天提請大會討論仍未過關，南區多位議員當場不滿抗議，國民黨籍鍾素政更因過度激動，疑似心臟不適被緊急送醫。

縣府建設處提出道路改善工程追加減預算案，縣議會建設小組審查時共刪除3筆，其中全縣道路橋梁設施興建改善維護工程預算7300萬元，小組審查後刪除4300萬元；縣道193線養護及改善工程6100萬元遭刪除，還有中央路路面改善工程刪減1億3376萬元，合計刪除2億3776萬元，今天在大會討論。

議會建設小組召集人謝國榮雖說明刪除理由為已經年底，來不及辦理，希望建設處爭取中央經費，明年5月份提追加減預算，全面鋪設並改善淹水情況，一次解決193線的問題，但多位議員無法接受，包括李正文、詹金富、鍾素政等多名議員輪番發言爭取不要刪除。

出身南區玉里鎮的鍾素政說，193線沿線都是原住民部落，因去年0918地震還有今年4個颱風摧殘，沿線有積水、高低差、地裂等問題，大卡車南來北往、騎腳踏車觀光，還有95%農民都要經過193線，人命關天誰負責？希望大會不要刪除這6100萬元，用這筆錢全面鋪好193線，讓南區民眾的生命財產安全獲得保障。