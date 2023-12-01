基隆快捷公車2088B試辦6個月 每天2班次

基隆快捷公車2088B路線今天起開通試辦半年，全天共2班次，服務基隆市深澳坑等地居民，基隆市長謝國樑上午前往搭乘，呼籲民眾善加運用。

謝國樑和大都會客運總經理李建文、基隆市政府交通處長王圳宏、國民黨基隆市議員林沛祥、何淑萍及韓世昱等人，上午前往台北悠活村站牌，體驗搭乘2088B路線。

謝國樑指出，在民意代表長期反映下，經大都會客運評估後，決定新闢2088B路線，將能嘉惠深澳坑地區通勤民眾，也籲請市民善加搭乘。民眾則對新闢2088B路線予以肯定，並建議增加班次。

市府表示，2088B路線自調和街的悠活台北村社區發車，經深澳坑路、東明路至台北市府轉運站，沿途行經崇慧花園、美的世界、大香港社區，採單往單返通行，試營運階段全天共2班次，分別為上午6時30分從基隆端發車，和晚間6時從台北市府轉運站發車。

王圳宏表示，2088路線每月運量逾20萬人次，是基隆市國道客運通勤路線運量第2名，2088B路線試營運6個月期間，市府會蒐集民意並滾動式調整發車時間及停靠站位，期盼能符合市民需求。