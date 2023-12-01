車不讓行人 基隆明年10路口科技執法

基隆市已在9處地點設交通違規科技執法，市警局獲內政部補助近3千萬元，將在十大路口再建置「車不停讓行人」的科技執法設施，預計明年實施。議會昨審查預算時，多數議員憂心舉發有誤差，要求後端應健全審查機制，否則恐爆民怨。市警局允諾會有審查機制。

警察局長張樹德說，依車禍及民眾檢舉數據找出十大路口，主要取締車不停讓行人，利用AI技術判斷，車輛最少要距行人3個枕木以上。

市長謝國樑說，市府重視車輛禮讓行人執法，針對噪音擾民加強取締，希望駕駛將禮讓行人內化為習慣，基隆已成為車子最會讓禮讓行人的友善城市之一，路口車禍有減少，有些案件是行人違規，會再加強教育、取締。

多數議員對全面科技執法有疑慮，議員宋瑋莉說，實施要因地制宜，車輛常為禮讓行人停下，突然變紅燈後反而被當成違規遭拍。議員張芳麗表示，科技執法往往欠缺人性，未能考量實際狀況。

議員張顥瀚說，人力和科技之間還是有差別，憂心未來申訴案恐暴增，申訴機制要更健全，及具備足夠人力。議員藍敏煌建議放寬申訴標準，才能化解民怨。

副議長楊秀玉要求兼顧情理法找出平衡點，後端審查要從寬認定，否則恐怨聲載道。議員俞叄發說，支持科技執法，但不能淪搶錢，實施前要有號誌改善等配套，別陷民眾於不義。議員韓世昱建議多設行人專用時相。

對於審查機制，張樹德說明，會由派出所先初步篩選再送分局，如有爭議會由交通隊審視，有問題可撤銷。

十大路口為忠一與孝四路口、仁一與愛六路口、仁一與劉銘傳路口、深溪與深澳坑路口、東勢街暖暖街口、光明路與自治街口、信一與義二路口、麥金與安樂二段路口、安一與西定路口、武嶺街與基金一路口。