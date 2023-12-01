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台東市長官舍建築群 全面禁菸

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市歷史建築市長公館及市長官舍建築群是觀光熱點，縣府衛生局公告該處全面禁菸。記者尤聰光／攝影
台東市歷史建築市長公館及市長官舍建築群是觀光熱點，縣府衛生局公告該處全面禁菸。記者尤聰光／攝影

台東市歷史建築市長公館及市長官舍建築群是近年觀光熱點，為避免火災同時推廣無菸環境，衛生局今天起將公告兩處日式風格的觀光木造建築群全面禁菸，違者最高罰1萬元。

台東市繼今年2月公告「北町日式建築宿舍群」為無菸環境禁菸範圍後，今起市長公館及市長官舍建築群周遭範圍也將全面禁菸，營造友善和安全環境。

衛生局表示，抽菸害人害己，也可能因為未熄滅菸蒂導致火災，有87年歷史的市長公館及市長官舍建築群，重新整建後已成為市區重要的觀光藝文場所，也是遊客打卡熱點，為保全兩處史蹟將全面禁菸。違者依菸害防制法可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。

林小姐住寶町市長公館附近，指這些日式建物幾乎都用木頭建造，若有菸蒂被吹到屋內，很有可能引發火災，老建物一旦失火，恐付之一炬。台東市府表示，民眾如發現在全面禁菸場所有人違反規定，可向衛生局或環保局檢舉，檢舉成案環保局會核發獎金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

歷史建築 衛生局 禁菸

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