花市、吉安率團赴日 拚城市外交

花蓮縣花蓮市、吉安鄉公所在外交部的協助下，近日不約而同前往日本參訪，花蓮市公所前往伊佐市友好交流，拜會當地市長。吉安鄉公所也遠赴北海道釧路町，在駐日經濟文化代表處代表謝長廷見證下，雙方簽訂協定，拓展城市外交。

花蓮市長魏嘉彥率多名一級主管，本月25日前往日本，參訪位在鹿兒島縣北部的伊佐市，並受邀參觀當地曾木瀑布、曾木發電所遺址等著名景點，昨天返台。

魏嘉彥表示，伊佐市原訂在今年8月首次參訪花蓮市，卻因颱風來襲而取消。這次透過外交部福岡辦事處的引薦，與伊佐市友好交流，當地擁有日本知名的瀑布觀光資源，以及豐富的優質農產，期待促使兩市之間，未來在觀光及文化推廣上有更多的交流。

吉安鄉長游淑貞率訪問團赴日本北海道釧路町締盟交流，在謝長廷、札幌分處長粘信士及釧路町議會議長橋口春樹等人見證下，游淑貞與釧路町長小松茂簽訂友好交流協定，締結姊妹市，創造經濟互惠與必要時人道需求救援關係，町長更承諾明年率團至花蓮觀光踩線。

町長小松茂指出，這次的簽盟是釧路町有史以來，首次與國際締盟的交流，邀請出席的貴賓都是重量級的地方仕紳，無比重視這次的盟約。釧路為北海道名列前茅的漁業城鎮，以昆布、牡蠣及海膽等海鮮聞名，未來歡迎大家常到北海道聯誼，並推動兩地青少年交流或教育推展，益於未來資源互享、異國資訊永續精進。