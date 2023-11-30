車不讓行人…基隆十大路口將全面科技執法 議員憂引民怨

基隆市目前已在9處地點設交通違規科技執法，市警局獲內政部補助近3千萬元，將在十大路口再建置「車不停讓行人」的科技執法，預計明年中實施。今天議會審查預算時，多數議員憂心舉發會有誤差，後端應健全審查機制，否則恐爆民怨。市警局說，會有審查機制。

警察局長張樹德表示，依車禍及民眾檢舉數據找出十大路口，主要取締車不停讓行人，利用AI技術判斷，車子最少要距行人3個枕木以上。

市長謝國樑說，市府重視車輛禮讓行人執法，也已針對噪音擾民加強取締，希望駕駛把讓讓行人內化為駕駛習慣，基隆現在已經是車子最會讓禮讓行人的城市之一，路口車禍都已減少，但有的是行人違規，未來會再加強教育、取締。

多數議員對全面科技執法有疑慮，議員宋瑋莉說，實施要因地制宜，否則容易引起民怨，車子常為禮讓行人停下，但突變紅燈後反而被當成違規遭拍，現在市民抱怨反而噪音比較多。議員張芳麗表示，科技執法欠缺人性，常欠缺實際狀況的考量。

議員張顥瀚說，人力和科技中間還是有差別，未來申訴案恐暴增，申訴機制要更健全及有足夠人力。議員藍敏煌建議放寬申訴的標準，才能化解民怨。

副議長楊秀玉認為，後端的審查機制要健全，在情理法找出一個平衡點，後端審查要從寬認定，否則恐怨聲載道。議員施偉政認為，常有行人躊躇不前害車子被拍，有些有誤差，後端要有健全審查機制。

議員俞叄發說，一定支持科技執法，但不能淪「搶錢」，實施之前要有號誌改善等整體考量，不要陷民眾於不義，不知不覺就收到罰單。議員洪森永說，「科技執法也要有人性」。議員韓世昱建議要多設行人專用時相。

對審查機制，張樹德說明，會由派出所先初步篩選再送分局，如有爭議會再由交通隊審視，有問題會撤銷，一定會兼顧人性，會再通盤考量；至於噪音，警方結合環保局、監理站的「寧靜街坊」專案，至今已取締200多件。