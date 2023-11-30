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南迴之心在地小農擺攤快閃1天 遠勝部落擺攤半個月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴在地小農參加縣府活動在知名休息站南迴之心「南迴驛」擺攤快閃1日，意外吸引大批遊客光顧採購。記者尤聰光／攝影
台東南迴在地小農參加縣府活動在知名休息站南迴之心「南迴驛」擺攤快閃1日，意外吸引大批遊客光顧採購。記者尤聰光／攝影

台東南迴在地小農參加縣府活動在知名休息站南迴之心「南迴驛」擺攤快閃1日，意外吸引大批遊客光顧採購，有遊客初次看到小米驚奇說「原來長這樣」。小農開心說「不誇張，1天擺攤生意比在部落擺半個月好太多了」。農業處長許家豪說，地方對了，就好行銷。

許家豪說，南迴之心「南迴驛」平日或假日是遊客休憩的地方，平日平均都有5千人次，假日破萬都有，未來會持續爭取經費，讓更多在地小農有機會賣自己的農特產，曝光在地農作小物給更多人了解；他所了解的這幾次的擺攤快閃，非常受到小農歡迎，遊客消費反應也很熱烈，縣府會持續加大推廣。

縣府為推廣南迴在地小農作物，爭取花東基金與南仁湖集團合作，利用周末假日在南迴之心「南迴驛」辦理小農市集擺攤快閃，吸引大批休憩遊客駐足購買，由於農作產品都是在地無汙染新鮮現採，頗受喜愛，一買再買。

甚至不少遊客還是第一次看到產品實體長相，都驚奇不已。有遊客初次看到小米就驚奇說「原來長這樣，還以為像玉米是包起來的」。而攤販小農不是忙著向遊客解說，就是忙著準備食材，一家部落烤肉攤，手就從沒停過，生意好的不得了。

「這是好活動，縣府應該多舉辦。」小農阿英說，不誇張，1天擺攤生意比在部落擺半個月好太多了。另查拉密烤肉攤說，可能大多遊客都是外地來的，所以對部落賣的東西都很好奇，加上他們都對自己產品有信心，遊客自然就很捧場。

許家豪表示，南迴盛產小米、紅藜、洛神、段木香菇、咖啡及樹豆等作物，也有精緻的手作藝品，近年來吸引不少年輕人返鄉，將在地農特產重新包裝成特有品牌，讓產品具備市場競爭力，擄獲民眾的心。南迴驛除1樓擺攤快閃市集，2樓也有山海旬味展售會，歡迎大家光顧。

不少遊客還是第一次看到產品實體長相，都驚奇不已。有遊客初次看到小米就驚奇說「原來長這樣，還以為像玉米是包起來的」。記者尤聰光／攝影
不少遊客還是第一次看到產品實體長相，都驚奇不已。有遊客初次看到小米就驚奇說「原來長這樣，還以為像玉米是包起來的」。記者尤聰光／攝影
知名休息站南迴之心「南迴驛」周末假日除1樓擺攤快閃市集，2樓也有山海旬味展售會。記者尤聰光／攝影
知名休息站南迴之心「南迴驛」周末假日除1樓擺攤快閃市集，2樓也有山海旬味展售會。記者尤聰光／攝影
一家查拉密部落烤肉攤，手就從沒停過，生意好的不得了。記者尤聰光／攝影
一家查拉密部落烤肉攤，手就從沒停過，生意好的不得了。記者尤聰光／攝影

快閃 烤肉 食材

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