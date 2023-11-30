綠島年30萬遊客汙水 全注入大海

台東綠島被評為世界百大潛點之一，年遊客約30萬人次，至今沒有汙水處理廠，地方抱怨澎湖、金門及小琉球等離島都已建汙水廠，要求縣府加快腳步，勿讓全球知名潛點蒙羞；縣府建設處表示，上月已完成綠島汙水廠規畫報告，連同汙水下水道一併規畫，初估經費5億，已送環境部審議。

綠島是國內重要觀光景點，每逢暑假觀光人潮爆滿，單月遊客近10萬人次，島上民宿爆滿、街道全是遊客，不少潛水客抱怨，民生廢水直接注入大海，浮潛還可能聞到臭味，更不利潮間帶生態。

議員王姷力指出，綠島環境得天獨厚，曾被國際潛水雜誌評為世界百大潛點之一，年遊客逾30萬，屏東小琉球第4座汙水處理廠上月啟動，澎湖第2座汙水處理廠、光榮水資源回收中心也辦落成儀式，綠島連1座都沒有，說不過去。

「我6年前就開始爭取，行政程序太慢！」綠島鄉長謝賢裕指出，綠島全島僅有1處簡易汙水廠，處理南寮地區生活廢水，其餘聚落汙水直接注入大海。

謝賢裕說，近年觀光客增加、民宿愈蓋愈多，南寮外的聚落廢水大量排出，可能造成珊瑚礁、海藻及魚群減少，無法處理汙水，如何成為國際觀光度假島？豈不是貽笑國際。

建設處長蔡勝雄表示，汙水廠去年已著手規畫，正送環境部審議，興建時程未定。

蔡勝雄說，已跟綠島鄉公所達成共識，預定地在綠島機場附近公有地，汙水廠未來完工後，主要處理公館、中南寮及柴口等聚落汙水，溫泉區則設處理槽。

環保局指出，中寮及南寮是島上人口活動最密集村落，環保局在機場附近設簡易汙水處理設施，利用植物及微生物分解處理汙水，平日有人駐點，每季派人登島，定期監測設施及評估水質淨化效能。

台東市區及知本溫泉區目前設置2座水資源回收中心，接管戶數分別為1433戶、2033戶，未來台東市水資源回收中心接管戶數可達2萬600戶，綠島及蘭嶼皆尚未興建。