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安心亞、玖壹壹…獻唱 基隆年終演唱會 12月23日登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市政府昨公布12月23日「最愛基隆年終演唱會」卡司，將安排性感女星安心亞開場，壓軸演出是本土嘻哈天團玖壹壹，會場還有燈光秀，呈現下雪天夢幻場景。市府規畫12月7日起開放索票，1人最多索取4張。

市府過去多年都是辦跨年演唱會，今年將活動提前，改辦年終演唱會。市府表示，許多縣市都辦跨年演唱會，安排藝人登台狀況較多，要和其他縣市搶人、喬時間。今年改在12月23日辦演唱會，卡司安排作業相對順暢。

市府發言人余治明說，2023最愛基隆年終演唱會12月23日晚間6點30分，在基隆市信義區信二路市立體育館登場。主持人是陳大天、阿喜和陳若穎，除了安心亞開唱，壓軸是首次在基隆參與大型演唱會的玖壹壹樂團。其他演出者包括鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、原子少年U:NUS、未來少女－幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠。

演唱會另有規畫市集，基隆市聾啞福利協進會、脊髓損傷者協會、貓味TNR協會、白閉症家長協會、台灣可思關懷流浪動物協會協辦，邀民眾集資做愛心，所得用於關懷偏鄉兒少、憨兒培育、終結浪浪等公益計畫。

市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平說，演唱會座位6143席，12月7日上午11點起到22日中午12點開放民眾索票，1人最多4張。索票地點包括全市7區區公所各680張，體育館所在地信義區另提供560張，分送各里辦公處，其餘票券在市府1樓大廳發放。

演唱會 基隆 愛心

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