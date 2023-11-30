宜蘭聖清宮舉辦神轎過 16國使節代表大開眼界
宜蘭縣五結鄉聖清宮昨天舉辦宮慶與神轎過火儀式，邀請16個國家的大使或代表觀禮，進行國際宗教文化交流。
五結鄉聖清宮昨天舉辦宮慶，邀請11個邦交國與5個非邦交國的大使或代表觀禮，人數達26人。這一行人抵達聖清宮後先前往大殿，手持鮮花向神明致意，之後轉往廟埕廣場，觀賞神轎過火儀式。
聖清宮在這場過火儀式中使用8888台斤木炭燒成大火堆，隨後由信眾們扛著神轎，赤腳踏過滾燙的炭火堆，祈求消災解厄。儀式結束後，多名使節入境隨俗，也拿著衣服在火堆上揮舞，祈求平安。
駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）說，很榮幸見證台灣這場特別的宗教儀式，讓使節們留下深刻印象。
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