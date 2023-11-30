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低碳旅遊論壇 花蓮經驗分享

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左起）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲、花蓮縣政府參議彭偉族、優樂地永續服務執行長蔡承璋、台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠出席。記者季相儒／攝影
聯合報與花蓮縣政府合作舉辦「低碳旅遊地球永續論壇」，聯合報副內容長王茂臻（左起）、台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲、花蓮縣政府參議彭偉族、優樂地永續服務執行長蔡承璋、台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠出席。記者季相儒／攝影

推動低碳旅遊多年的花蓮縣政府昨天與聯合報系合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇。花蓮縣政府參議彭偉族分享花蓮縣近年推動綠色旅遊成果，包括碳足跡獎勵等；台灣ESG旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠倡議「負責任的旅遊」概念，呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs）。

COP28聯合國氣候高峰會今天登場，論壇昨由聯合報副內容長王茂臻主持，會中熱烈討論。他說，低碳旅遊近年引發話題，過去旅遊多關注價位、品質，現在愈來愈多人重視碳足跡，他熱愛爬山，發現許多同好都強調「無痕山林」。

花蓮縣府積極推動環境永續多年，彭偉族說，「綠色旅遊」名稱未出現前，花蓮已推動有機飲食、在地文化、生態維護，賞鯨取代捕捉，就從花蓮開始，回饋SDGs。

優樂地永續服務執行長蔡承璋表示，疫情結束後解封，旅客大量湧入花東，造成大量垃圾等亂象，若急於消費就會衝擊在地環境，經濟發展與在地永續應並行，消費時帶動供應商責任生產。

蘇聖珠「負責任的旅遊」概念包括「該買就要買」，促進當地的「伴手禮經濟」；減少對目的地負面影響，跟當地社區、在地多點聯繫，且尊重大自然。

「回饋地球最好方式就是低碳」，台大實驗林管理處處長蔡明哲說，全球碳排量高達8％來自旅遊，低碳旅遊可多方下手，例如使用在地食材、穿著輕便服裝讓行李減量、優先選擇大眾運輸等低碳運具；他也推廣低碳旅遊衍伸到森林療癒的預防醫學概念。

花蓮 聯合國

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