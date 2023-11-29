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張育成收藏50雙經典鞋 國小恩師笑「為送他鞋差點貸款」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
張育成（左）與教育處長蔡美瑤（右）交流，分享在美國打球的心得。記者徐白櫻／攝影
張育成（左）與教育處長蔡美瑤（右）交流，分享在美國打球的心得。記者徐白櫻／攝影

旅美棒球好手張育成今天返回台東指導國中小球員，下午擔任棒球講座講師，跟現場球員分享在美國打拚的辛苦。張育成告訴大家，一定要「相信自己」，另與國小恩師方穎豐談及「打一支全壘打送一雙鞋」的緣由，互動過程讓現場聽眾哄堂大笑。

綽號「國防部長」的職棒球星張育成是台東子弟，畢業於泰源國小及泰源國中，目前效力美國波士頓紅襪隊。座談開始前，張育成被問到未來動向。他說，近日忙著訓練，去哪裡都可以，美日職棒有在接洽，也不排斥回台灣中華職棒打球，不過都還沒球隊接洽，「滿難過的」，他想家也想小孩，想趁著自己狀況在上坡的時候回台灣貢獻。

棒球講座登場，張育成贈送簽名球給縣長饒慶鈴留念，隨後與紅葉國小校長方穎豐及教育處長蔡美瑤三方對話。

張育成說，台灣球員高中畢業去國外打球，技術比國外球員好、也更細膩，不過台灣選手比較在乎失敗，外國選手會覺得做不好無所謂。張育成說，其實不管是接不好或打不好，一定要去接受失敗，畢竟棒球是項高失敗運動，若失敗了要去思考原因，從中可以學到很多東西，成功不會讓人進步，失敗卻不同，所以不要忘記失敗過程，這樣才讓人進步、持續衝到高峰。

張育成說，在美國遇上挫折時，他一度不太相信自己，內心想是否要回台灣，但在太太鼓勵下，他最後選擇相信自己的能力，繼續站在那個舞台；目前還想要繼續留在國外，所以他跟自己說，一定要相信自己，這四字意義重大。

張育成愛鞋成痴，今天被問及為何會收藏50雙籃球鞋。張育成說，他喜歡喬登的鞋子，真的很好看，希望可以擁有更多球鞋，校長方穎豐曾跟他說，每打一支全壘打就送一雙鞋，讓他很開心。

方穎豐解釋，當時張育成手受傷，為鼓勵才提出這個誘因，後來才知道喬登鞋一雙少則2萬、多則近10萬元，若一年打30隻全壘打，自己要去貸款才買得起，不過他寧可貸款送鞋，這樣張育成可以一直打出人生的全壘打。

旅美球星張育成返鄉與年輕球員互動，分享赴美打球的心路歷程。記者徐白櫻／攝影
旅美球星張育成返鄉與年輕球員互動，分享赴美打球的心路歷程。記者徐白櫻／攝影
旅美球星張育成（左）返鄉與年輕球員座談，開場時先贈送一顆簽名球給縣長饒慶鈴（右）留念。記者徐白櫻／攝影
旅美球星張育成（左）返鄉與年輕球員座談，開場時先贈送一顆簽名球給縣長饒慶鈴（右）留念。記者徐白櫻／攝影

美國 台東 國防部

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