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警政署長訪視宜蘭召開查賄座談 警局長林武宏：將全力打擊賄選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉在即，警政署長黃明昭今天與刑事警察局長周幼偉、警政署保安組長李權哲等人到宜蘭縣警局，召開「治安維護及選舉查察工作座談會」，聽取選舉查察及安全維護工作簡報，與相關幹部座談交換意見，並頒發選舉治安維護及偵破組織暴力犯罪、詐欺集團等重大案件慰勉金，鼓勵基層士氣。

黃明昭表示，淨化選前治安、候選人安全維護及查察妨害選舉案件為現階段的重點工作，選情激烈區域發生賄選不法情事的可能性也隨之增加，應鎖定高風險對象及熱區，針對已掌握的資料加強分析，並就目前已查獲的賄選案件持續向上突破，全面跟蒐查辦，斬斷各種不法干預選舉公平性管道，以端正選風。

他也在會中慰勉同仁在選舉期間的辛勞，勉勵大家務必嚴查境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息，積極查察賄選，維護治安。

縣警察局長林武宏說，宜蘭在此次選舉已查獲多起賄選案件，展現查賄決心與態度，未來將全力打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法行為，定期召開選舉查察專案會議，同時也會與宜蘭地檢署查察賄選小組聯繫作業，籲請民眾若發現賄選情資，可撥打110報案專線或賄選檢舉專線：0800-024099 #分機4，全力以赴做好選舉查察工作。

警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭到宜蘭聽取選舉查察及安全維護工作簡報，與相關幹部座談交換意見。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭到宜蘭聽取選舉查察及安全維護工作簡報，與相關幹部座談交換意見。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭到宜蘭聽取選舉查察及安全維護工作簡報，與相關幹部座談交換意見。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭到宜蘭聽取選舉查察及安全維護工作簡報，與相關幹部座談交換意見。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供
警政署長黃明昭頒發重大刑案破案獎金。圖／縣警局提供

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