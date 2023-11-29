軟嫩營養四季美味料理 宜蘭完成100道菜供長青食堂參考
宜蘭縣政府推動長青食堂2.0，社會處結合衛生局共推「健康好食力·營養好煮藝」計畫，使用時令節氣食材，搭配健康烹調方式，並且經過營養師認證過菜單，前三季各推25道營養均衡的美味菜單後，今天再推冬季25道菜，總共1年四季100道菜餚，提供長青食堂做為料理參考菜單。
縣府社會處表示，縣府運用公益彩券盈餘自99年起開辦長青食堂計畫，目前已有130單位辦理，服務長者達6800多名，藉由社區長者參與，鼓勵長者外出；另外透過高齡志工，由初老健康長者服務中老及老老的長者，形成互助團體，落實活躍老化及在地老化。
縣政府社會處與衛生局每一季設計25道菜，清爽少油，使用當季時令的食材，做出完美營養搭配的菜單，每季發布25道菜，今天公布最終一季的冬季菜單，包括山藥壽司、洋蔥煎蛋、綠花椰佐雞胸肉、白菜福包、炒紅鳳菜、蝦仁甜豆、芋頭丸子等，每道菜都色香味俱全，讓人食指大動。
社會處說，隨著冬天到來，溫度下降、日夜溫差大，人體在冬天的能量需求比較高，身體潛藏的能量開始轉化成熱量，維持身體機能，此時最需要營養補給，可適度攝取瘦肉、雞蛋、魚類、乳類、豆類及豆製品，這些食物所含蛋白質易被人體消化吸收，且需注意維生素的補充例如地瓜、馬鈴薯。
縣長林姿妙表示，年輕人在外打拚工作，縣府要照顧居家長輩的健康，鼓勵他們走出戶外與大家共餐聊天，如今高齡化是世界趨勢，推動社區長者在地照顧，刻不容緩，所以縣府用心推出「長青食堂2.0」計畫，讓所有長者都能吃得營養健康，也吃得開心。
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