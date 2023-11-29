基隆市學校午餐自治條例訂有廠商罰則 把關作業升級

基隆市長謝國樑今天表示，基隆市學校午餐自治條例已送市議會審議修正通過，代表府會共同向食安零容忍目標再往前邁進。市府未來將依據學校午餐自治條例，成立午餐採購廉政平台、午餐輔導會及訂定相關作業規範，讓學校午餐把關作業升級。

市府說，市議會11月27日三讀通過基隆市學校午餐自治條例，對未達營養師設置標準的學校，採跨校聯合聘用營養師，並落實健康飲食、營養衛生及食農教育。自治條例也更明列對供應廠商的罰則，可處1萬元以上、10萬元以下罰鍰條文，藉由自治條例讓更多專業人員投入學校午餐工作，為學校午餐把關。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市學校午餐自治條例在不牴觸中央法令前提下，明定市府各執行單位權責分工，成立午餐輔導會加強家長參與，討論及研議各項重要學校午餐事項，敘明學校應盡午餐工作職掌及責任，更要對學校辦理午餐事項進行輔導、考核及獎懲。

市府對營養師配置未達標準學校，考量班級數及分布情形，得跨校聯合聘用營養師，有助讓更多專業人員投入午餐工作，未來也會納入生活指導教育建立健康飲食、營養均衡、衛生安全及農產食材正確知能，制訂對供應商裁罰機制，衛生把關更嚴謹。