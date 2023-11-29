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中橫關原段完成刷坡作業 明起夜間不管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路東段117.4公里關原路段，已完成邊坡刷坡作業，將自明天下午5時起，解除關原至金馬隧道東端的夜間封閉管制措施。圖／公路局提供
台8線中橫公路東段117.4公里關原路段，已完成邊坡刷坡作業，將自明天下午5時起，解除關原至金馬隧道東端的夜間封閉管制措施。圖／公路局提供

台8線中橫公路東段117.4公里關原路段，自去年4月崩塌後，公路局陸續施工復建，歷經1年7個月，日前已完成邊坡刷坡作業，太魯閣工務段將自明（30日）下午5時起，解除關原至金馬隧道東端的夜間封閉管制措施。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，台8線117.4公里關原災修路段持續進行上邊坡後續復建工程，儘管解除夜間管制，仍維持原有日間的施工交管措施，日間管制區間為台8線114.6k至120.6k關原（距大禹嶺約4公里）至金馬隧道東端（距天祥約47公里）路段。

配合復建工程施工作業需要，交通管制時間維持於每日於上午8時起至下午5時管制，並維持原有4次放行時段，包括上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分，以及下午5時起至隔日上午8時，夜間部管制。

太魯閣工務段指出，為加速災修復建作業，周休二日仍辦理施工管制交通；施工期間，如因突發狀況或颱風、豪雨、地震等天候影響，必要時不排除緊急封閉道路（含夜間封路管制）以確保人員安全，請用路人行經施工路段時，配合現場交管措施耐心停等或小心通行。

太魯閣 中橫公路

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