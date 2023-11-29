修舊如舊...200年歷史「宜蘭五穀廟」整修重啟再現風華

建於清朝嘉慶年間，200多年歷史建築的宜蘭五穀廟歷史建築，5年前拆解，2年前修復重組，今天落成啟用。五穀廟是早年噶瑪蘭設廳的這宜蘭官廟代表，在「修舊如舊」修復過程中，保留大木構材、石材及舊磚均回用，再現風華的五穀廟典雅大方，夜燈照射下，美麗極了。

縣政府表示，未來五穀廟做為神農文化常設展，展出五穀廟各時期的重要文物，同時也規劃神農靜心室，做為讓大家沉澱心靈、整理思緒及抽籤詩的空間，同時透過短片向大家介紹修復過程。

五穀廟前身是「先農壇」，主祀號稱「農醫之祖」的神農大帝，建於清嘉慶15年(西元1810年)，嘉慶17年完工，自創建以來即是宜蘭地區官方祀典廟宇之一，翟淦擔任噶瑪蘭第一任通判時，定下每年春秋致祭，為民祈穀，翟淦老爺還賜匾「制器壽人」成為鎮廟之寶，直到進士楊士芳才把先農壇改名為「五穀廟」。

廟宇建築主體經多次修建，大部分是清咸豐8年(西元1858年)重修後的遺構；民國51年，廟宇遭受歐珀風侵襲，受損嚴重；民國105年，廟方決定於原址重蓋新廟，同年底五穀廟登錄為歷史建築。

民國43年的五穀廟正殿。記者戴永華／攝影

縣府文化局於民國106年12月完成解體保存工程及調查，107年9月完成修復規劃設計成果，110年12月開始修復工程，最近完工。

修復過程發現遺構，為了儘量貼近舊廟原貌，解體後的大木構材、石材及舊磚均回用，也仿製磚體以維持建築原貌，為舊建材找到新生命，增添臨場時間感，並導入現代材料工法，使保存與補強並重。

宜蘭五穀廟修復工程曾經榮獲宜蘭縣政府第12屆公共工程優質獎，廟方主委林明昌今天特別感謝縣長林姿妙，大力幫忙向文化部爭取核定2100萬元修復經費，縣府也負擔200多萬元，使得修復工程順利展開，五穀廟再現昔日風華。