避開跨年夜搶人 基隆年終演唱會卡司敲定、玖壹壹壓軸

基隆市政府今天公布12月23日「最愛基隆年終演唱會」卡司，安排性感女神安心亞開場，壓軸演出的是本土嘻哈天團玖壹壹，會場還有燈光秀，並會呈現下雪天夢幻場景。市府規畫12月7日起開放索票，1人最多索取4張，共享溫馨音樂派對。

市府過去多年都是舉辦跨年演唱會，今年把活動提前提前，改辦年終演唱會。市府表示，往年許多縣市都辦跨年演唱會，安排藝人登台狀況較多，要跟其他縣市搶人、喬時間。今年改在12月23日辦演唱會，卡司安排作業相對順暢。

基市府發言人余治明今天說，2023最愛基隆年終演唱會12月23日晚間6點30分，在基隆市信義區信二路市立體育館登場。主持人是陳大天、阿喜和陳若穎，安排睽違11年，未在基隆大型演唱會登台的安心亞開場，壓軸演出的是首次在基隆大型演唱會登台的玖壹壹樂團。其他演出者包括鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、原子少年U:NUS、未來少女─幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠。

余治明表示，演唱會有規畫市集，由市府與基隆市聾啞福利協進會、基隆市脊髓損傷者協會、基隆市貓味TNR協會、基隆市白閉症家長協會、台灣可思關懷流浪動物協會等辦，邀請民眾一起集資做愛心，所得用於關懷偏鄉兒少、憨兒培育、終結浪浪等公益計畫，傳遞溫暖與希望。

基市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平說，演唱會座位共6143席，12月7日上午11點起到22日中午12點開放民眾索取門票，1人最多索取4張。索票地點包括全市7區區公所各680張，體育館所在地信義區另提供560張票，分送各里辦公處敦親睦鄰。其餘票券在市府1樓大廳發放。

郭憲平表示，索票時間結束後，如果還有票券，市府將在「魅力基隆」臉書粉絲專頁公布，演唱會當天開放現場索票，未持有票券民眾也可到現場候補入場。演唱會當天會透過市長謝國樑臉書、魅力基隆臉書粉專全程轉播。