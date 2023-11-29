基隆首座社宅動土 拚2027年完工

基隆首座社宅「光明安居」昨天動土，行政院長陳建仁主持，總經費25億元中央全額埋單，將興建14層建物，提供449戶社會住宅，預計2027年完工。同一時間新北市民進黨議員陳乃瑜在臉書批新北市社宅量能低、空屋數多，包租代管成效低；國民黨議員江怡臻說，這明顯是綠營輔選兼打擊戰略，刻意汙名化新北市政府政績，市民自有公評。

「光明安居」由國家住宅及都市更新中心興辦，基地在七堵區光明路與明德一路口，內政部長林右昌表示，該基地交通便捷，位於基隆河谷廊帶經濟發展重要節點，也將規畫托嬰中心、身障日照中心，是基隆第一個結合智慧建築與綠建築的大樓，「隔壁松鼎苑是七堵的豪宅，團隊有信心蓋得比隔壁更好。」市長謝國樑感謝內政部規畫親子和社福需求空間。

陳建仁說，蔡政府積極推動社宅，國家住都中心全力協助各地興辦，至今年底直接興建戶數將達9.5萬戶，明年可達12萬戶。另包租代管10月底累計戶數逾8.6萬戶，明年可達成實際入住8萬戶，雙軌並進達成20萬戶社宅目標，感謝中央和地方攜手努力。

隨著選戰逼近，藍綠也在社宅議題交鋒。

議員陳乃瑜昨天發文批評新北市社宅量能低、空屋數多，包租代管成效低，新北市自辦都更7216戶，質疑120萬戶居住正義怎麼推？新北市空屋數是全國最高，高達12萬多戶，市長侯友宜鼓勵企業興建勞工宅，為何新北不先行？

新北市城鄉局回應，依內政部不動產資訊平台統計，新北市截至10月底已興辦達2萬9794戶，包租代管至今媒合1.7萬戶以上，租金補貼已核定6萬戶，加計青年補貼及身障補貼，整體協助12.9萬戶租屋族群，落實居住正義。空屋媒合部分，市府與中央合作，超過中央設定1.13萬戶目標，社宅是國家級政策，需要中央及地方攜手合作。

江怡臻則表示，中央聲稱社會住宅成績好，實際上只是發包出去，反而是新北市自己做的社宅數量比中央多，包含已經完工、正在動工以及發包中的社宅有1萬1086戶。江還說，民進黨輔選戰略就是汙名化新北市政府政績，也許是最近民進黨總統參選人賴清德民調下滑，綠營開始緊張，刻意政治操作。