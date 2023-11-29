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洛神花減產價翻倍 台東農民嘆賺不到

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

全台9成以上洛神花產自台東，加工後產值破億，今年海葵、小犬颱風接連重創，台東洛神花減產7成以上，外來盤商四處搶收，產地收購價創每公斤110元天價，但農民卻無花可採，賺不到「年終獎金」。台東地區農會表示，今年減產、收購量創新低、成本暴增4成，多項產品面臨調漲壓力。

台東洛神花栽培以鹿野、卑南、金峰和太麻里種植的洛神花最負盛名，總面積約300公頃。台東地區農會與農民契作保價收購，每公斤50元，今年收購價已調漲至每公斤100元。

農會加工廠主任趙正源解釋，栽種洛神花的土地多半較貧瘠，農民也相對弱勢，農會以50元保底價格收購，就算市場價低仍以保障價收購，但價揚卻跟著調漲，像去年就收60元，今年產量因颱風大減、盤商搶購，產地濕花收購價一度達到110元，比當年尼伯特颱風後價格還貴。

趙正源說，新鮮洛神花可冷藏保存一段時日，再製成蜜餞、果乾或濃縮果汁，農會採用有機栽培果實加工，去年集貨70幾公噸，今年僅達標一半，末端產品至少須漲1成才能反映成本。

金峰鄉正興村洛神花產銷班長劉秀琴說，栽種1甲洛神花，去年採收1.5噸，今年僅120公斤，產量剩10分之1不到，看著破天荒收購價卻無花可採，真的欲哭無淚。

台東 農會 小犬颱風

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