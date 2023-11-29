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宜18線拓寬為2車道 通車

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜18鄉道是宜蘭壯圍鄉東西向出入重要道路，雖然是雙向通行，但只有單一車道，每年發生事故20餘件，縣府拓寬工程月初完工，將原本單車道拓寬為雙向2車道，並重新整理水利溝，路旁茄苳樹就地移植，路寬足夠的地段做綠化帶。

縣府昨辦通車典禮，縣長林姿妙、立委陳歐珀、陳琬惠等人出席，壯圍鄉長沈清山說，宜18線的拓寬不容易，感謝中央地方各單位努力；部分鄉親希望能加大拓寬到4車道，但會影響道路旁私人土地如水田，目前2車道已經是極限。壯圍鄉長久以來都須要更像樣的道路，目前仍在爭取道路改善約5千萬元的經費。

縣府2020年獲交通部生活圈道路交通系統建設計畫，核定補助工程經費約1億4千萬元，縣府自籌約3千萬元，壯圍鄉公所籌措購地拆遷費約5千萬元，總經費約2.2億元，2022年5月開工，原預期今年12月竣工，由於施工進度良好，提前在今年11月3日完工。

交通處指出，宜18線連結國道5號側車道191線與宜蘭市區，然而路幅狹小只有約5公尺，雖然是雙向通行但只有單一車道，容易回堵，且每年發生事故20餘件，地方一直盼望改善拓寬，縣府列入檢討並向中央爭取經費改善。

完工後的宜18線12K+220到14K+850寬約15公尺，配置雙向各3.5公尺寬的車道，路肩0.5公尺，主車道空間寬8公尺，其餘空間則是重整後的水利溝，鄰近新南國小的路段規畫寬約1.5公尺的綠化帶，原先的茄苳樹則往道路兩側就地移植。

車道 鄉長

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