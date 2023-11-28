快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

想找藝人當「城市代言人」！ 基隆市政府編列逾千萬預算 議會通過

中央社／ 基隆28日電
基隆市政府編列新台幣1200萬元預算，擬邀請藝人作為城市代言人行銷基隆市，預計下週公布代言人選，議會昨天審查這筆預算，引起藍綠陣營交鋒，最後經表決，預算無刪減通過。聯合報資料照／記者侯永全 攝影
基隆市政府編列新台幣1200萬元預算，擬邀請藝人作為城市代言人行銷基隆市，預計下週公布代言人選，議會昨天審查這筆預算，引起藍綠陣營交鋒，最後經表決，預算無刪減通過。聯合報資料照／記者侯永全 攝影

基隆市政府編列新台幣1200萬元預算，擬邀請藝人作為城市代言人行銷基隆市，預計下週公布代言人選，議會昨天審查這筆預算，引起藍綠陣營交鋒，最後經表決，預算無刪減通過。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚說，市府在今年追加減預算中，編列850萬元城市代言人費用，議會刪除部分預算後通過680萬元，但過了快半年，至今未見成效，就連議員和市府官員都不知城市代言人是誰，現在又編列1200萬元，他主張全數刪除。

國民黨籍基隆市議員鄭愷玲表示，在歷任市長努力下，基隆市已打造成一座非常好的海港城市，但因鄰近雙北，基隆市辦活動時相較雙北能見度差很多，議會應全力支持這筆預算，透過城市代言人方式提升基隆市能見度，也希望城市代言人能不只是1名。

基隆市長謝國樑答詢，市府已運用先前通過的追加預算，評選出年度代言人，下週就可公布人選，他認為，除年度代言人外，能幫基隆市代言可能不只1名，有些人可針對活動代言，至於1200萬元預算，不是只有給代言人的費用，還有包含宣傳費用。

謝國樑說，即便市府裁撤觀光及城市行銷處，局處在整合時，相關業務例如執行城市代言人等，一定會移撥到其他局處，希望這筆預算「不要砍到光，不要都殺光」。

基隆市議會議長童子瑋建議刪除200萬元後通過，但因部分市議員反對，最後交付表決，在贊成18票、反對9票情況下，1200萬元預算無刪減通過。

議員 謝國樑 基隆

延伸閱讀

基隆要找知名藝人當城市代言人 1200萬藍綠交鋒表決過關

涉嫌違反證券交易法 謝國樑胞兄認罪求輕判

基隆餐敘與綠營童子瑋同框 宋楚瑜被問支持哪組總統參選人這樣說

謝國樑座車違停？ 基隆市警局交通隊：公務行程不舉發

相關新聞

年輕人窮到免繳稅？林右昌反駁不是變窮：是收入增加不用繳稅

內政部長林右昌今天參加基隆首座社會住宅「光明安居」動土典禮，媒體詢問現在有人說「現在年輕人窮到不需要繳稅」，林右昌回應，...

想找藝人當「城市代言人」！ 基隆市政府編列逾千萬預算 議會通過

基隆市政府編列新台幣1200萬元預算，擬邀請藝人作為城市代言人行銷基隆市，預計下週公布代言人選，議會昨天審查這筆預算，引...

宜蘭「健康存錢筒」長者出席率翻倍 獲高齡友善城市創新獎

宜蘭縣去年2月開始推出「健康存錢筒」活動，長者到社區據點參加活動、量血壓都能累積點數，兌換米、油、牙刷等日用品，1年多以...

逛菜市場不愁！台東中央市場及15處商店設「購物袋回收箱」

台東縣環保局推動減溯運動，已在台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，另在15處連鎖超市或商店也有購物袋...

壯圍鄉宜18線拓寬完工 單車道變二車道、路樹就地移植

宜蘭壯圍鄉宜18線拓寬改善工程月初完工，今天縣府舉辦通車典禮。拓寬路段從美福路一段新南路口到美福路三段東津路口，總長26...

基隆要找知名藝人當城市代言人 1200萬藍綠交鋒表決過關

基隆市長謝國樑上任後積極推動城市行銷，明年總預算編列1200萬元邀請知名藝人士擔任基隆市城市代言人及相關活動費用，藍綠議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。