想找藝人當「城市代言人」！ 基隆市政府編列逾千萬預算 議會通過

基隆市政府編列新台幣1200萬元預算，擬邀請藝人作為城市代言人行銷基隆市，預計下週公布代言人選，議會昨天審查這筆預算，引起藍綠陣營交鋒，最後經表決，預算無刪減通過。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚說，市府在今年追加減預算中，編列850萬元城市代言人費用，議會刪除部分預算後通過680萬元，但過了快半年，至今未見成效，就連議員和市府官員都不知城市代言人是誰，現在又編列1200萬元，他主張全數刪除。

國民黨籍基隆市議員鄭愷玲表示，在歷任市長努力下，基隆市已打造成一座非常好的海港城市，但因鄰近雙北，基隆市辦活動時相較雙北能見度差很多，議會應全力支持這筆預算，透過城市代言人方式提升基隆市能見度，也希望城市代言人能不只是1名。

基隆市長謝國樑答詢，市府已運用先前通過的追加預算，評選出年度代言人，下週就可公布人選，他認為，除年度代言人外，能幫基隆市代言可能不只1名，有些人可針對活動代言，至於1200萬元預算，不是只有給代言人的費用，還有包含宣傳費用。

謝國樑說，即便市府裁撤觀光及城市行銷處，局處在整合時，相關業務例如執行城市代言人等，一定會移撥到其他局處，希望這筆預算「不要砍到光，不要都殺光」。

基隆市議會議長童子瑋建議刪除200萬元後通過，但因部分市議員反對，最後交付表決，在贊成18票、反對9票情況下，1200萬元預算無刪減通過。