年輕人窮到免繳稅？林右昌反駁不是變窮：是收入增加不用繳稅

內政部長林右昌今天參加基隆首座社會住宅「光明安居」動土典禮，媒體詢問現在有人說「現在年輕人窮到不需要繳稅」，林右昌回應，這是完全錯誤訊息，不是「變窮了不需要繳稅」，是因政府財政變好了，把要課稅的基準提高，有更多的人收入增加，但不需要繳稅。

林右昌說，有人說「現在年輕人窮到不需要繳稅」，這其實完全是錯誤的訊息，事實上是因為這幾年國家的財政變好，台灣的經濟也變好，整個經濟GDP規模從原本17.5兆，現在已經擴大到23兆，成長的比率高達31%，這是全民大家共同的成就。

林右昌表示，也因為這樣子，政府實施相關減稅措施，比如說，過去年收入30萬元，也就是月薪平約2.5萬元的民眾就必須要繳稅，但現在要繳稅的基礎往上調升，現在月收入要到3.5萬元才要繳稅，所以不是「變窮了不需要繳稅」，剛好是相反，是因為政府把要課稅的基準提高，有更多的收入增加了，但不需要繳稅。

林右昌並說，也要照顧有小朋友的家庭，以四口的家庭、雙薪的話，年所得要到127萬元才需要繳稅，希望能減輕民眾的負擔，政府透過減稅的措施，達到全民共享。