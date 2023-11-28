宜蘭「健康存錢筒」長者出席率翻倍 獲高齡友善城市創新獎

宜蘭縣去年2月開始推出「健康存錢筒」活動，長者到社區據點參加活動、量血壓都能累積點數，兌換米、油、牙刷等日用品，1年多以來到社區據點的長者增加6成，出席率更是翻倍，獲頒衛生福利部112年高齡友善城市創新獎。

衛福部每年舉辦台灣健康城市暨高齡友善城市獎，分為卓越獎、健康城市類與高齡友善城市類，共3大類9獎項，今年全台各縣市共342件投稿，評審經過書面審查、口頭慎查與實地訪查3階段，評選出43個績優單位，11月17日頒獎。宜蘭縣「健康存錢筒」計畫獲頒高齡友善城市創新獎。

宜蘭縣政府社會處指出，縣內65歲以上高齡人口截至今年9月底超過8萬5千人，佔全縣人口19%，距離超高齡化社會的20%門檻已不遙遠，縣府去年推出「健康存錢筒‧愛的零用金」活動，全縣145個社區照顧關懷據點都可以用點數兌換日用品。

社會處說明，長者到據點量血壓、參加健康講座、健康促進課程、預防失能課程等能獲得1到3點不等，累積10點以上可以換點數兌換券，到全縣巡迴的柑仔店行動車換取日用品，如米、沙拉油、洗衣精、肥皂、牙膏牙刷等。

社會處表示，計畫上路1年多，會到社區據點的長輩從5千餘人成長到8千餘人，且過去長輩多只有上午出席，現在為了加快集點速度，下午也會現身，出席率直接翻倍，一些社區或廟宇也會推出打掃換點數、點數排行等活動，長輩越發踴躍；近期除了社區關懷據點，醫事機構巷弄長照站也加入計畫，有望讓更多長輩參與進來。