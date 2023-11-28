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逛菜市場不愁！台東中央市場及15處商店設「購物袋回收箱」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，環保局提醒民眾可以多加利用。圖／縣府提供
台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，環保局提醒民眾可以多加利用。圖／縣府提供

台東縣環保局推動減溯運動，已在台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，另在15處連鎖超市或商店也有購物袋可取用，消費者若忘記帶購物袋出門，可直接拿取使用，歡迎鄉親朋友或遊客多利用。

民眾上菜市場購物最需要使用塑膠袋，青菜、水果、肉類一買，不經意就使用3、4個袋子。為減少造成不必要浪費，環保局與台東市公有零售市場管理所攜手合作，選在中央市場四個出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，分別位於東英行、人參中藥房、御品海苔飯捲及佳味魚丸行，。

環保局指出，除中央市場設有回收箱外，另在家樂福台東店、銘家小吃部、正一百貨五金行（豐榮店、新生店、馬蘭店、卑南店、成功店、池上店）、台東地區農會超市、晃晃二手書店、台糖蜜鄰便利商店、吉利五金行、安東塑膠百貨、政利超市、統冠聯合超市台東店等15處商店也有設回收箱。

回收箱可以隨時拿取袋子使用，環保局也提醒，若民眾家中有乾淨的塑膠袋或紙袋，也可自行放入「Rebag購物袋回收箱」，分享給其他需要的人。

縣府表示，根據聯合國17項永續發展目標（SDGs），資源循環及源頭減量十分重要，希望縣民從購物自備購物袋或塑膠袋重複使用做起，減少塑膠袋產生，實踐第12項指標「負責任的消費與生產」。

台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，環保局提醒民眾可以多加利用。圖／縣府提供
台東市中央市場四處出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，環保局提醒民眾可以多加利用。圖／縣府提供

台東 塑膠袋 超市

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