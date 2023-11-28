壯圍鄉宜18線拓寬完工 單車道變二車道、路樹就地移植

宜蘭壯圍鄉宜18線拓寬改善工程月初完工，今天縣府舉辦通車典禮。拓寬路段從美福路一段新南路口到美福路三段東津路口，總長2630公尺，耗資2億2202萬元，由原本單車道拓寬為雙向二車道，並重新整理水利溝，路旁茄苳樹就地移植，路寬足夠的地段做綠化帶。

宜蘭縣政府交通處指出，宜18鄉道是壯圍鄉東西向最重要的道路之一，連結國道5號側車道191線與宜蘭市區，然而路幅狹小只有約5公尺，雖然是雙向通行但只有單一車道，容易回堵，且每年發生事故20餘件，地方一直盼望改善拓寬，縣府也列入檢討並向中央爭取經費改善。

縣府2020年獲交通部生活圈道路交通系統建設計畫，核定補助工程經費約1億4千萬元，縣府自籌約3千萬元，壯圍鄉公所籌措購地拆遷費約5千萬元，總經費約2.2億元，2022年5月開工，原預期今年12月竣工，由於施工進度良好，提前在今年11月3日完工。

完工後的宜18線12K+220到14K+850寬約15公尺，配置雙向各3.5公尺寬的車道，路肩0.5公尺，主車道空間寬8公尺，其餘空間則是重整後的水利溝，鄰近新南國小的路段規畫寬約1.5公尺的綠化帶，原先的茄苳樹則往道路兩側就地移植。