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壯圍鄉宜18線拓寬完工 單車道變二車道、路樹就地移植
宜蘭壯圍鄉宜18線拓寬改善工程月初完工，今天縣府舉辦通車典禮。拓寬路段從美福路一段新南路口到美福路三段東津路口，總長2630公尺，耗資2億2202萬元，由原本單車道拓寬為雙向二車道，並重新整理水利溝，路旁茄苳樹就地移植，路寬足夠的地段做綠化帶。
宜蘭縣政府交通處指出，宜18鄉道是壯圍鄉東西向最重要的道路之一，連結國道5號側車道191線與宜蘭市區，然而路幅狹小只有約5公尺，雖然是雙向通行但只有單一車道，容易回堵，且每年發生事故20餘件，地方一直盼望改善拓寬，縣府也列入檢討並向中央爭取經費改善。
縣府2020年獲交通部生活圈道路交通系統建設計畫，核定補助工程經費約1億4千萬元，縣府自籌約3千萬元，壯圍鄉公所籌措購地拆遷費約5千萬元，總經費約2.2億元，2022年5月開工，原預期今年12月竣工，由於施工進度良好，提前在今年11月3日完工。
完工後的宜18線12K+220到14K+850寬約15公尺，配置雙向各3.5公尺寬的車道，路肩0.5公尺，主車道空間寬8公尺，其餘空間則是重整後的水利溝，鄰近新南國小的路段規畫寬約1.5公尺的綠化帶，原先的茄苳樹則往道路兩側就地移植。
壯圍鄉長沈清山說，宜18線的拓寬不容易，感謝中央地方各單位的努力；部分鄉親希望能加大拓寬到4車道，但會影響道路旁私人土地如水田，目前2車道已經是極限。壯圍鄉長久以來都須要更像樣的道路，目前仍在爭取道路改善約5千萬元的經費。
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