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基隆要找知名藝人當城市代言人 1200萬藍綠交鋒表決過關

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑找知名藝人當城市代言人，1200萬藍綠交鋒表決過關。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑找知名藝人當城市代言人，1200萬藍綠交鋒表決過關。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑上任後積極推動城市行銷，明年總預算編列1200萬元邀請知名藝人士擔任基隆市城市代言人及相關活動費用，藍綠議員昨天審查預算時有不同看法，最終表決通過預算。謝國樑說，代言人已經選出，但暫時保密，下周就會對外公布。

國民黨議員鄭愷玲說，基隆已打造很好的海港城市，且愈來愈好，但經費和雙北相較還是差很多，多找代言人可以提升基隆市的能見度，不只是一位藝人，二、三位也可以，議會在預算應全力支持。

無黨籍議員張耿輝、國民黨議員俞叄、議員宋瑋莉等都認為，謝國樑上任後希望推動城市行銷的決心，議會應多支持，找代言人來發基隆發聲提升基隆能見度，也很讓人期待。

民進黨議員張翰瀚說，行銷基隆城市議員願意從旁協助，但追加預執行就不知道要做什麼，該做什麼都不清楚，要找誰代言也不知道，市長不是說過「好的東西不需要一天到晚行銷」，議會願意給新團隊機會，但要有具體效益，且不能疊床架屋。

議員施偉政說，他可以贊成，但一定要有周邊，不是只有賣賣東西，在各重要景點都要有代言人相關標示，對基隆而言是一大挑戰，希望一定要比台北市大咖。

謝國樑表示，追加預算通過的年度代言人經費，廠商已選出，經過討論也選出代言人，預計將於下周可對外公布。代言人有年度代言人，也有特定活動代言人，兩種是不同的。代言人會找有一些名氣、正能量的人，行銷活動和代言都會一起進行。

謝國樑說，很多業務是持續性的，市府組織重組後業務不會消滅，也不會影響這項既定的政策及工作，觀銷處未來會併入其他單位，業務會移撥，不影響代言人業務及城市行銷的工作。

今年6月市政府追加預算編列850萬元的城市代言人及相關費用，議員會刪除部分金額通過680萬元。市府在明年度的總預算再編列1200萬元的相關費用，引發藍綠議員交鋒，昨天最後表決18票贊成、9票反對，通過預算。

議員 謝國樑

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