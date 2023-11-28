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金樽觀景台封閉 縣府旅遊網未更新

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
金樽遊憩區可欣賞正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，岌岌可危。記者徐白櫻／攝影
金樽遊憩區可欣賞正在生成的「陸連島」景觀，不過觀景台地基淘空，岌岌可危。記者徐白櫻／攝影

東海岸金樽遊憩區可欣賞台灣唯一正在生成的「陸連島」景觀，受近期豪雨沖刷，山崖邊坡下陷近70公尺，觀景台拉起封鎖線成「危險建物」、咖啡店歇業，但縣府旅遊網仍建議遊客可在觀景台喝咖啡、賞海景；東管處及縣府表示，後續修復計畫須評估，網路資訊將立即更新。

台東縣府觀光旅遊網介紹，金樽遊憩區位於台11線道路旁，觀景台可俯瞰金樽漁港、白沙灣海灘及金樽附近的山澗峽谷。金樽陸連島與海岸平行，此處是全台唯一正在生成的陸連島。

特殊地形會對前進波浪產生繞射作用，繞射波最後在島與海岸之間相撞，因能量消滅，海波攜帶的沙礫沉積下來形成連島沙州，退潮時沙州會露出水面。

金樽遊憩區是「台灣好行」觀光巴士站點之一，颱風侵襲後觀景台拉起封鎖線，咖啡店也歇業，另觀景台面海邊坡有大面積崩塌，不適合觀光客停留。

東部海岸國家風景區管理處台東站表示，今夏豪雨及颱風接連來襲，導致邊坡地基淘空，基於安全考量先封閉，後續修復須評估，停車場與公廁不受影響。

縣府交觀處回應，金樽遊憩區屬東管處管轄，將盡速更新相關資料。

咖啡 豪雨

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