門諾復康巴士 接送身障者購物

門諾基金會交通中心推動復康巴士多元化服務，也幫助身心障礙者出門購物，今年7月開始服務，每月服務量成長1000趟次。

門諾基金會交通服務中心區督導曾乾慶表示，想要補給生活所需外出採買，大多身心障礙者需要配合照顧者時間，也擔心接觸陌生人事物等諸多原因，易造成不好的體驗，反而選擇不出門，希望藉由「溫暖有愛購物行」，鼓勵身心障礙者出門。

該服務對象除需符合原搭乘復康巴士條件外，個人意識清晰、親屬能陪同更佳。服務優先順序依先前搭乘紀錄的積分制度為標準，由專業社工員評估。活動每個月一次，每次至少4名個案參與，基金會提供購物金500元禮券，鼓勵踏出家門。

基金會表示，目前地點會先場勘，確保足夠的友善環境，並安排適合的志工、同仁，全程陪同協助採買，大幅提高行動上的安全與便利，外出採買品質提高，並藉由使用者滿意度調查，改善服務中的不足。

自7月復康巴士「溫暖有愛購物行」服務後，原本每月服務量平均3000趟次，成長至4000趟次，申請社會參與使用者也占總服務量的10分之1。