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宜蘭爭議消防栓 重新安裝復位

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭市公園路巷內爭議消防栓，確定位於公有土地，昨天重新安裝復位。 記者戴永華／攝影
宜蘭市公園路巷內爭議消防栓，確定位於公有土地，昨天重新安裝復位。 記者戴永華／攝影

宜蘭市公園路巷內有兩支消防栓，原以為占用私人土地遭移除，不過後經證實，消防栓位處公有地，昨天由國民黨籍議長張勝德帶隊下，由自來水公司承包商裝回去。辦理會勘被指特權要求拆除的民進黨議員林麗表示，她並不是因為消防栓位於服務處對面，有礙停車才要求拆除，強調絕無特權，一切可受公評。

民進黨議員林麗原本的服務處位於宜蘭市民權新路，選後去年底搬至宜蘭市公園路497巷內，正巧服務處對面有消防栓及路邊畫紅線。林麗接獲自稱「林姓地主」陳情，訴說消防栓位於其私人土地，將來要開發土地，盼移除消防栓。

林麗今年1月辦理會勘，邀縣消防局、自來水公司、宜蘭市公所、地主到場，會勘決議認定消防栓位於私人土地，加上附近47公尺另有消防栓可用，2月移除消防栓，市公所接著也塗銷消防栓附近的禁止停車紅線。

未料幾個月後，附近民眾向國民黨議員林岳賢和黃定和投訴，質疑基於社區安全怎能移除消防栓？黃定和於7及8月辦理會勘，並請建設處和地政處人員到場，兩局處認定消防栓位於公有土地。

上周縣議會定期大會期間，林麗遭楊弘旻等議員批評，這支消防栓設了14年都沒事，林才搬來服務處沒多久就辦會勘要求移走，質疑特權謀私，破壞議員形象。

經連署，議會日前通過將林麗送紀律委員會研議懲戒，昨天議長張勝德與林岳賢、楊弘旻及莊淑如等議員到場，請承包商重新把消防栓安裝上去。

林麗表示，她平常騎機車代步，無需在服務處對面停車，此事是接獲民眾陳情消防栓位於其私有土地，所以才辦會勘，會勘時也沒多表示意見，經各單位認定位於私有土地所以移除，絕無特權謀私。

議員 宜蘭 員林

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