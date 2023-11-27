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選前利多？台東首家住宿式長照機構今辦落成明年營運

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
成功分院附設的全台東首間住宿式長照機構今天舉辦落成典禮，衛福部多名官員參與。圖／部東醫院提供
成功分院附設的全台東首間住宿式長照機構今天舉辦落成典禮，衛福部多名官員參與。圖／部東醫院提供

2025年起台灣65歲以上人口將逾20%，衛福部輔導台東醫院發展住宿長照機構，歷經4年努力，今在成功分院辦落成典禮。部東表示，成功分院可提供26床長照服務，長濱、東河及成功鄰近獨居或雙老長輩優先申請入住，這是台東縣第一間住宿式長照機構，預定明年營運。

國發會推估，2020年平均每4.4人扶養1人，2030年將降到每2.7人扶養1人，2040年每2人就要扶養1人，未來扶養比持續升高。此外，縣府統計，成功鎮失能身心障礙者364人、占12.2％，而東河鄉與長濱鄉共計198人、占6.6％。在老化指數部分，長濱、東河及成功名列前三名。

衛福部推動偏鄉1鄉鎮1長照資源，部東醫院成功分院利用現有空間修建住宿式長照機構，修繕工程2019年5月啟動，今天下午辦落成儀式，預計明年起提供26床位服務，讓鄰近鄉鎮長者獲得適切的照顧服務。

衛福部政務次長王必勝、長照司長祝健芳及衛福部醫福會副執行長王裕煒等人參與落成典禮。王必勝說，依「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，成功分院於2019年11月簽署合作契約書，補助金額約3150萬，4年來克服疫情、缺工與原物料飆漲等種種困境，終於在今年完成台東縣第一間住宿式長照機構設置，提供長照需求者較優質且接近住家的機構。

院方指出，每15床配置1名護理人員、24小時值班，單人房每月約3萬元，4至6人團體房收費2萬6千元起跳，鄰近鄉鎮的獨居及雙老族群可優先申請入住，讓在外打拚子女能安心托老長輩。因為目前加緊招募人力，預計明年開始營運，時間尚無法確定。

衛福部次長王必勝參觀附設在成功分院內的住宿式機構設施。圖／部東醫院提供
衛福部次長王必勝參觀附設在成功分院內的住宿式機構設施。圖／部東醫院提供
衛福部次長王必勝參觀附設在成功分院內的住宿式機構設施。圖／部東醫院提供
衛福部次長王必勝參觀附設在成功分院內的住宿式機構設施。圖／部東醫院提供
部東醫院成功分院位處台東縣北邊轄區，距離市區還有50公里之遠，2樓設置住宿式長照機構。圖／本報資料照
部東醫院成功分院位處台東縣北邊轄區，距離市區還有50公里之遠，2樓設置住宿式長照機構。圖／本報資料照

長照 住宿 衛福部

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